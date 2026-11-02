El cantante mexicano Alfredo Ríos, conocido en el mundo artístico como El Komander, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de su hijo menor, José Eliseo Ríos Ávila, quien tenía apenas unos meses de nacido.

El propio intérprete, de 43 años, confirmó la triste noticia a través de sus redes sociales, donde compartió una fotografía en la que aparece cargando al pequeño, acompañada de un mensaje de despedida. Su equipo de trabajo también difundió un comunicado para expresar sus condolencias y solidaridad con la familia.

Hasta el momento, no se han divulgado las circunstancias del fallecimiento ni las causas de la muerte del bebé. Tampoco se ha ofrecido información sobre posibles complicaciones de salud, pues la familia ha mantenido esos detalles en privado.

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La pérdida provocó una ola de mensajes de apoyo hacia el artista, quien posteriormente publicó otras imágenes en honor a su hijo. En una de ellas se observan globos blancos elevados hacia el cielo, junto a unas palabras con las que expresó el profundo cariño que sentía por el pequeño.

“Dios te recoja, chaparrito, te amamos mucho. Te amamos, mijo. Todos. Gracias por todo”, escribió el cantante en su dedicatoria.

La situación familiar también tuvo consecuencias en los compromisos profesionales del cantante. Su equipo anunció la cancelación de una presentación que tenía prevista para el sábado 31 de octubre en Hidalgo, Nuevo León.

Mediante el aviso, sus representantes explicaron que, ante las circunstancias personales que enfrenta el intérprete, no sería posible cumplir con el espectáculo. Además, solicitaron comprensión y respeto para que Alfredo Ríos pudiera permanecer junto a sus familiares y atravesar el duelo lejos de la exposición pública.

Originario de Culiacán, Sinaloa, El Komander es uno de los exponentes más conocidos del llamado Movimiento Alterado, una corriente del regional mexicano asociada principalmente con los corridos que abordan historias relacionadas con el narcotráfico.

Su carrera como solista comenzó a ganar notoriedad en 2009 con el lanzamiento del álbum El Katch. Posteriormente, consolidó su popularidad con canciones como “Soy de Rancho”, “Cuernito Armani” y “Malditas Ganas”.

A lo largo de su trayectoria, el cantante ha construido una amplia comunidad de seguidores en las plataformas digitales, donde cuenta con más de 16 millones de seguidores en Facebook y cerca de tres millones en Instagram.

En medio de su trayectoria musical, el artista enfrenta ahora una dolorosa pérdida familiar, mientras sus seguidores y colegas expresan mensajes de solidaridad ante la muerte de su hijo.