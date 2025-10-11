La actriz Diane Keaton, quien se dio a conocer en películas como “The Godfather”, “Annie Hall” y “The First Wives Club”, murió a los 79 años de edad, confirmó la revista People.

Según el portal de entretenimiento, la artista que se dio a conocer por sus colaboraciones con el cineasta Woody Allen, así como su conocido sentido de la moda al lucir trajes de sastre en su diario vivir, pereció en el estado de California.

Hasta el momento, se desconocen los detalles de su fallecimiento, y sus allegados piden privacidad en este momento difícil.