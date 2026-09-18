Duncan Sheik, el cantautor que alcanzó reconocimiento internacional con la canción “Barely Breathing” y posteriormente conquistó Broadway con el musical Spring Awakening, murió a los 56 años.

El artista falleció el jueves 17 de septiembre en Manhattan, según confirmó su madre, Suzanne Sheik, a The New York Times. Su muerte se produjo como consecuencia de una insuficiencia cardíaca que derivó en un paro cardíaco.

La noticia fue confirmada el viernes por un representante del músico, quien destacó la trayectoria de Sheik tanto en la música popular como en el teatro.

“El mundo ha perdido a un talento único y una voz profundamente influyente en la música y el teatro”, expresó el representante en un comunicado enviado a PEOPLE.

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Sheik, quien además de músico era compositor y productor, dejó una carrera que comenzó en la década de 1990 con un estilo alejado de las tendencias predominantes de la música pop y que posteriormente lo llevó a explorar el teatro musical.

El artista estuvo acompañado por sus seres queridos durante sus últimos momentos. Le sobreviven su esposa, Nora Ariffin, y su hija Ines, de 7 años.

Había estado hospitalizado

La muerte de Sheik se produjo pocos días después de que su familia informara públicamente que atravesaba una situación delicada de salud.

El miércoles 16 de septiembre, un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram indicó que el músico se encontraba bajo atención médica y en condición crítica, aunque estable.

“Por respeto a Duncan y a nuestra familia, no compartiremos más detalles médicos en este momento”, señaló entonces su familia, que también pidió privacidad.

Durante el verano de 2026, Sheik había compartido en sus redes sociales varias fotografías tomadas desde el hospital.

Su fallecimiento ocurrió además en un momento particularmente activo de su carrera creativa. Estaba próximo a estrenarse Off-Broadway su musical más reciente, Memoirs of Amorous Gentlemen, mientras también se conocían planes para una nueva producción Off-Broadway de Spring Awakening, la obra que marcó uno de los mayores éxitos de su carrera.

El éxito que lo llevó a la fama

Duncan Sheik nació en Montclair, Nueva Jersey, en 1969, y pasó parte de su infancia en Carolina del Sur después del divorcio de sus padres.

Su interés por la música comenzó desde muy pequeño, impulsado en buena medida por su abuela, quien también era música.

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Sheik aprendió a tocar piano y posteriormente desarrolló una carrera que inicialmente estuvo marcada por cierta inseguridad respecto a su capacidad vocal.

No comenzó a cantar públicamente hasta sus años universitarios, cuando estudiaba en Brown University, donde se especializó en semiótica.

Después de graduarse en 1992, se mudó a Los Ángeles y comenzó a desarrollar profesionalmente su carrera musical.

En 1996 publicó su primer álbum, Duncan Sheik, del que surgió “Barely Breathing”, la canción que se convertiría en el mayor éxito comercial de su etapa como cantautor.

El tema alcanzó el puesto número 16 de la lista Billboard Hot 100 y permaneció 55 semanas consecutivas en el listado.

“Barely Breathing” también le consiguió una nominación al Grammy en la categoría de Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina.

Sheik explicó posteriormente que la canción estaba inspirada en una experiencia sentimental de su propia vida y en una relación complicada con una mujer que mantenía una relación con otro hombre.

El éxito de la canción convirtió a Sheik en una figura reconocible de la música pop de finales de los años 90, aunque su carrera tomaría posteriormente un rumbo muy diferente.

De cantautor a compositor de Broadway

A comienzos de la década de 2000, Sheik comenzó a concentrarse cada vez más en la composición musical.

El cambio coincidió con una transformación de la industria musical y con el predominio de un tipo de música pop con el que el artista sentía que su propuesta tenía poca conexión.

Fue entonces cuando comenzó a trabajar junto al dramaturgo Steven Sater en Spring Awakening.

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La colaboración tomó aproximadamente ocho años antes de que el musical llegara finalmente a Broadway en 2006.

La obra estaba basada en el drama homónimo escrito en 1891 por el dramaturgo alemán Frank Wedekind y narraba las experiencias de un grupo de adolescentes que enfrentaban su sexualidad, sus deseos y las restricciones de una sociedad profundamente conservadora.

Para llevar la historia al escenario, Sheik y Sater crearon una partitura de rock que se alejaba de la estructura tradicional del teatro musical.

Sater escribió las letras y el libreto, mientras Sheik compuso la música.

La producción contó en su elenco original con actores que posteriormente se convertirían en reconocidas figuras de la industria, entre ellos Jonathan Groff, Lea Michele y John Gallagher Jr.

“Spring Awakening” se convirtió en un fenómeno

Cuando Spring Awakening se estrenó oficialmente en Broadway el 10 de diciembre de 2006, rápidamente se convirtió en uno de los grandes éxitos de la temporada.

El musical obtuvo ocho premios Tony, incluido el galardón a Mejor Musical.

Sheik ganó el Tony a Mejor Orquestación y compartió con Sater el premio a Mejor Partitura Original.

La producción también le permitió ganar un Grammy junto a Sater en la categoría de Mejor Álbum de Teatro Musical.

El éxito de la obra consolidó a Sheik como compositor teatral y demostró que su carrera podía trascender el ámbito de la música pop en el que había alcanzado la fama inicialmente.

En noviembre de 2021, el elenco original de Broadway volvió a reunirse para celebrar el aniversario número 15 del musical mediante un concierto especial.

Aquel reencuentro posteriormente dio paso al documental de HBO Max Spring Awakening: Those You’ve Known.

Más de tres décadas después de iniciar su carrera profesional, Duncan Sheik deja un legado que abarca desde uno de los éxitos pop más reconocibles de los años 90 hasta una de las producciones teatrales más premiadas de su generación.