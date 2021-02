El actor Dustin Diamond falleció hoy a la edad de 44 años, luego de que hace unas semanas le fuera diagnosticado cáncer.

El recordado ‘Screech’ de la serie “Salvado por la campana” (“Saved by the bell”) había sido internado al conocerse que se encontraba en una etapa avanzada de la enfermedad.

La noticia ha sido confirmada por los medios estadounidenses The Hollywood Reporter y Variety.

“Dustin no sufrió. No tuvo que estar sumergido en el dolor. Por eso, estamos agradecidos “, dijo el portavoz del actor, Roger Paul, en un comunicado.

“Salvados por la campana” se emitió de 1989 a 1993, y sus derivados incluyeron “Salvados por la campana: los años universitarios”, “Buenos días, señorita Bell” y “Salvados por la campana: la nueva clase”, en la que Diamond protagonizó El otoño pasado se lanzó una secuela de Peacock con muchos miembros del elenco original, incluidos Elizabeth Berkley, Mario Lopez, Tiffani Thiessen y Mark-Paul Gosselaar.

Protagonizó un puñado de series de telerrealidad, incluida la quinta temporada de “Celebrity Fit Club”, “The Weakest Link” y “Celebrity Boxing 2”. En diciembre de 2013, Diamond apareció en un episodio de “Where Are They Now?” De OWN. y se convirtió en miembro de la casa en la temporada 12 de “Celebrity Big Brother”.