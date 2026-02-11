James Van Der Beek, un rompecorazones que protagonizó dramas de madurez en los albores del nuevo milenio, saltando a la fama interpretando al personaje titular de “Dawson’s Creek” y en los últimos años burlándose de su propia persona, ha muerto. Tenía 48 años.

ADVANCE FOR WEDNESDAY PMS, JAN. 13--These are the young stars of the new series "Dawson's Creek," which premieres on the WB network Jan. 20. From left, are: Joshua Jackson, Katie Holmes, James Van Der Beek and Michelle Williams. (AP Photo/WB, Frank Ockenfels) ( Archivo )

Un comunicado publicado en la página oficial de Instagram del actor el miércoles decía que Van Der Beek había fallecido a primera hora del día. “Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia”, decía el comunicado.

Van Der Beek reveló en 2024 que estaba siendo tratado de un cáncer colorrectal.

Van Der Beek hizo una aparición sorpresa en septiembre en un acto benéfico de la reunión de “Dawson’s Creek” en Nueva York, después de haber sido abandonado por enfermedad.

Apareció proyectada en el escenario del Richard Rodgers Theatre durante una lectura en directo del episodio piloto de la serie a beneficio de F Cancer y Van Der Beek. Lin-Manuel Miranda le sustituyó en el escenario. “Gracias a todos los presentes”, dijo Van Der Beek.

Siempre ligado a ‘Dawson’s Creek’

Van Der Beek, que fue un niño de teatro, actuó en la película “Varsity Blues” y en televisión en “CSI: Cyber” como el agente especial del FBI Elijah Mundo, pero siempre estuvo vinculado a “Dawson’s Creek”, que se emitió de 1998 a 2003 en The WB.

La serie seguía a un grupo de amigos de instituto que aprendían a enamorarse, a crear amistades de verdad y a encontrar su lugar en la vida. Van Der Beek, de 20 años, interpretaba a Dawson Leery, de 15 años, que aspiraba a ser un director de la calidad de Steven Spielberg.

“Dawson’s Creek”, con el tema musical “I Don’t Want To Wait” de Paula Cole, ayudó a definir a The WB como un refugio para adolescentes y jóvenes adultos que se identificaban con su diálogo hiperarticulado y su franqueza sobre la sexualidad. Además, hizo famosos a Van Der Beek, Joshua Jackson, Katie Holmes y Michelle Williams.

La serie causó revuelo cuando uno de los adolescentes se embarcó en una aventura picante con una profesora 20 años mayor que él y cuando el personaje de Holmes trepa por la ventana de la habitación de Dawson y se acurrucan juntos. Series más subidas de tono como “Euphoria” y “Sex Education” tienen una deuda con “Dawson’s Creek”.

Van Der Beek luchó a veces por salir de la sombra del espectáculo, pero finalmente se inclinó por ridiculizarse a sí mismo, como en los vídeos de Funny Or Die y en el vídeo musical “Blow” de Kesha, que incluía su batalla con pistola láser contra la estrella del pop en un club nocturno y unicornios muertos.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.