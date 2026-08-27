El actor de voz Peter Cullen murió el miércoles en su casa en Los Ángeles.

Tenía 85 años.

Cullen, de origen canadiense-estadounidense, era conocido por dar voz a Optimus Prime, uno de los personajes principales de la franquicia Transformers.

Su fallecimiento fue confirmado a los medios TMz y The Hollywood Reporter por su agente, Kevin Motley. La causa de su muerte no ha sido informada. Sin embargo, se informó que falleció en su casa, “rodeado de su familia”.

Cullen también realizó los efectos vocales del Predator en la película de 1987, según la biografía del actor publicada por Prime Video.

Pendientes para ampliación.