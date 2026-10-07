Freddie Jackson murió ayer -5 de octubre-, como dieron a conocer a través de sus cuentas oficiales. El cantante de R&B tenía 69 años, de hecho, acababa de cumplirlos hace tres días -el 2 de octubre-, motivo por el que, antes de partir, envió un especial mensaje de agradecimiento a todos los seguidores que lo felicitaron en su aniversario.

“Con profunda tristeza compartimos el fallecimiento de nuestro querido Freddie Jackson quien, anoche, se fue a casa a descansar”.

En el comunicado, no sólo se destacó la contribución que hizo al género, con temas como “You are my lady” y “Rock me tonight”, sino que se refirió el gran ser humano que fue, tanto en su entorno profesional como en el personal.

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“Era una alma amable y generosa que amaba a sus fans, a su familia, a sus amigos y a su música con todo lo que tenía”.

Sin importar el paso de los años, Freddie nunca dejó de cantar, sr presentaba, constantemente, en clubs de R&B, repartidos en distintas ciudades de Estados Unidos, en donde era recibido con ovaciones y alaridos ya que, su música, marcó a las generaciones de la década de los 70, época en que formó parte del grupo Mystic Merlin, y en los 80, cuando emprendió su carrera como solista.

“Durante décadas nos dio las canciones que se convirtieron de la banda sonora de nuestras historias de amor, nuestras celebraciones y nuestros recuerdos más preciados, ese regalo vivirá para siempre”.

La vida de Jackson guarda sólo una controversia, que tuvo lugar en 1988, año en que hizo una visita a “Los Ángeles Times”, instalaciones en las que, según reportó la revista musical “NME” -en su momento-, habría intentado agredir a George Michael (1963 - 2016), debido al éxito y atención que estaba obteniendo por la época.

Estuvo, además, involucrado en impulsar el respeto a la música afoamericana, de hecho, el pasado junio, mes donde se conmemora al género, compartió un post respecto a esa fecha, en donde aparece con Cordell Clare, una política que ve por los derechos de las minorías.