Muere el cantante Peabo Bryson, intérprete de éxitos de Disney
La familia confirmó su fallecimiento en un comunicado difundido por medios como People y Variety.
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El cantante estadounidense de R&B y soul Peabo Bryson, ganador de dos premios Grammy y conocido por interpretar éxitos de Disney como “Aladdín” y “La Bella y la Bestia”, falleció a los 75 años, informó este miércoles la cantante canadiense Céline Dion, en una emotiva despedida tras conocer la noticia.
“Estoy desconsolada tras escuchar que hemos perdido a Peabo Bryson. Su increíble voz y su espíritu amable encarnaban la belleza de la canción y de la interpretación”, escribió Dion en un mensaje difundido en su cuenta social de X.
La artista recordó a su vez que Byrson la impulsó en su carrera cuando apenas estaba aprendiendo a cantar en inglés. “Siempre lo recordaré como un símbolo de la alegría que la música trajo a mi vida”, agregó en la publicación, acompañada de una foto de ambos en una alfombra roja.
La familia de Bryson confirmó ayer su fallecimiento en un comunicado difundido por medios como People y Variety, en el que indicó que el cantante murió días después de haber sufrido un derrame cerebral.
El texto señaló que el intérprete “partió en paz” y “rodeado del amor de sus familiares y las personas más cercanas a él”.
“Aunque estamos devastados, nos reconforta saber cuan querido fue Peabo y cuántas vidas tocó con su voz y su espíritu generoso. Su legado y su música vivirán por generaciones”, añadieron.
Nacido en Greenville, Carolina del Sur, Bryson tuvo una carrera musical de más de cinco décadas marcada por éxitos del R&B romántico como “If Ever You’re in My Arms Again”, “Can You Stop the Rain” y “Tonight, I Celebrate My Love”, además de populares duetos con artistas como Roberta Flack, Natalie Cole y Regina Belle.
Su mayor reconocimiento internacional llegó en la década de los noventa gracias a sus colaboraciones para Disney. En 1992 ganó un Grammy por “Bella y la Bestia”, junto a Dion, y al año siguiente obtuvo otro por “A Whole New World”, junto a Regina Belle, para la banda sonora de “Aladdín”.