Pedro Meléndez, mejor conocido como uno de los creadores de “Los Monstruos Radio Show”, falleció “repentinamente” este martes tras una serie de complicaciones de salud, informó su esposa Jeimilly Ramos.

La creadora de contenido y modelo dio a conocer la muerte del empresario y radiolocutor en un escueto mensaje que subió desde sus redes sociales.

“Tengo un dolor tan grande que no sé qué hacer, gracias a todos los que me ayudaron”, escribió Ramos.

El agradecimiento al final se da en referencia a una petición de ayuda que realizó hace más de dos días, donde solicitó apoyo para trasladar a su pareja de un hospital en Bayamón, tras encontrarse internado desde el pasado sábado por enfrentar un complejo cuadro clínico, desde sangrado gastrointestinal, hemoglobina baja, “amoniaco elevando en sangre” y episodios de confusión.

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Pero la puertorriqueña agradeció al personal de dicha facilidad, asegurando que “en medio de uno de los momentos más difíciles que hemos vivido como familia, hemos recibido una atención humana, profesional y llena de empatía”.

“Gracias a cada enfermero, enfermera, médico, terapista, técnico y empleado que ha estado pendiente de mi esposo y de nosotros”, sostuvo la locutora. “Cuando una familia atraviesa una situación crítica, cada palabra de aliento, cada explicación y cada gesto de cariño hace una diferencia enorme. Hoy quiero reconocer el esfuerzo, la dedicación y el compromiso que hemos visto de primera mano en este hospital”, apuntaló.

Hasta el momento, Ramos no ha ofrecido detalles sobre las exequias de su pareja.