El cineasta Ray Tintori, pareja sentimental de la actriz y comediante Heidi Gardner, conocida por su participación en el programa Saturday Night Live (SNL), murió a los 43 años en circunstancias que todavía investigan las autoridades de Nueva York.

La Oficina del Médico Forense de la ciudad confirmó el fallecimiento del director el lunes, 16 de noviembre, pero indicó que todavía no ha determinado la causa ni la manera de su muerte. Ambos aspectos permanecen bajo investigación.

Según información publicada por medios estadounidenses, Tintori fue encontrado sin vida en su apartamento del vecindario East Village, en Manhattan. De acuerdo con fuentes citadas por Page Six, fueron amigos del cineasta quienes encontraron su cuerpo la semana pasada.

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Las fuentes indicaron que, inicialmente, el caso no aparentaba estar relacionado con un acto criminal y que no se encontraron artículos relacionados con drogas en el lugar. Sin embargo, las autoridades todavía no han ofrecido una conclusión oficial sobre lo ocurrido.

Gardner, de 43 años, recibe el apoyo de familiares y amigos mientras enfrenta la pérdida, según reportes de medios estadounidenses. Hasta el momento, no ha ofrecido declaraciones públicas sobre el fallecimiento de su pareja.

Una relación privada

Aunque no se conoce con exactitud cuándo comenzó la relación, Gardner y Tintori fueron fotografiados juntos durante los Juegos Olímpicos de París 2024.

El cineasta hizo pública su relación en julio de 2025, cuando dedicó a Gardner un emotivo mensaje por su cumpleaños en Instagram. En la publicación compartió fotografías de ambos y expresó su admiración y cariño por la comediante.

Tintori describió a Gardner como una persona extraordinaria y escribió que era la mujer más hermosa y elegante que había conocido. También manifestó que se había enamorado de ella desde el primer momento en que se conocieron.

Una trayectoria en el cine y la música

Tintori desarrolló una carrera como director de cortometrajes y videos musicales. Entre sus trabajos más conocidos figuran los videos de las canciones Kids, Electric Feel y Time to Pretend, de la banda MGMT.

También dirigió el video musical de Spaceman, de The Killers, y trabajó con artistas como Arcade Fire, Solange y Chairlift.

En el cine, llamó la atención con los cortometrajes Jettison Your Loved Ones (2005) y Death to the Tinman (2007).

Además, fue uno de los fundadores del colectivo cinematográfico Court 13, vinculado a la producción de Beasts of the Southern Wild, película que recibió varias nominaciones al premio Óscar en 2013, incluida la de mejor película.

Por su parte, Gardner formó parte del elenco de Saturday Night Live durante ocho temporadas, desde 2017 hasta 2025. También ha participado en producciones televisivas como Shrinking.

La muerte de Tintori ocurre poco más de un año después del fallecimiento de su madre, Mary Cybulski, reconocida supervisora de guiones cinematográficos, quien murió en noviembre de 2025 a los 70 años.