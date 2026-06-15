El padre de Pablo Lyle, Jorge Lyle, falleció en Mazatlán, México, mientras el actor cumple condena por homicidio involuntario en la Everglades Correctional Institution, en Miami, Florida, Estados Unidos.

Según reportes, Jorge Lyle enfrentó complicaciones de salud que se agravaron tras sufrir un accidente doméstico, además de que también había sido diagnosticado con Alzheimer hace dos años.

El periodista Raúl Gutiérrez informó a través de X que el actor estaba tratando de conseguir un permiso para visitar a su padre, pero aún se desconoce si logrará obtenerlo para asistir al funeral.

“Desde hace varios días, el actor intentaba obtener un permiso humanitario para salir de prisión en Estados Unidos y poder visitar a su padre, cuyo estado de salud se había agravado tras sufrir un accidente”, escribió Gutiérrez.

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Falleció esta tarde el señor Jorge Lyle, padre del actor Pablo Lyle. Desde hace varios días, el actor intentaba obtener un permiso humanitario para salir de prisión en Estados Unidos y poder visitar a su padre, cuyo estado de salud se había agravado tras sufrir un accidente.



Sin… pic.twitter.com/BZMrtLUZWs — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) June 14, 2026

Ante el delicado panorama, la hermana de Pablo Lyle, Silvia Lyle, se había trasladado desde Miami junto a otros familiares para acompañar a su padre en sus últimos días.

A principios de junio, la periodista Inés Moreno reveló por primera vez la delicada situación que atravesaba la familia con el deterioro de la salud de Jorge Lyle.

En 2023, Pablo Lyle fue sentenciado a cinco años de cárcel y ocho años de libertad condicional por la muerte de Juan Ricardo Hernández, en un altercado de tránsito ocurrido el 4 de abril de 2019.

Durante el incidente, Lyle golpeó a Hernández, un hombre de origen cubano de 63 años que falleció días después debido a las lesiones sufridas.