La animadora Jailene Cintrón enfrenta la pérdida de su papá, Manuel Cintrón, quien falleció anoche. Fue la propia artista quien lo dio a conocer en su cuenta de Facebook.

“Aunque en estos momentos hay una gran tristeza en mi corazón, pues la realidad es que nunca estamos preparados para despedirnos de un ser amado. Aún así, no puedo dejar de dar gracias al Señor por haberme dado la oportunidad de despedirme de mi papá. De orar junto a él y juntos abrazar con Fe la perfecta voluntad del padre. Papi, ya estás en los brazos del Señor. y se que ahora tus partidos de domino serán mejores, disfrútalos. Te amo, siempre tu hija... El SEÑOR me dio lo que tenía, y el SEÑOR me lo ha quitado. ¡Alabado sea el nombre del SEÑOR!». Job 1:21”, escribió Cintrón.

Jailene viajó para estar al lado de su progenitor y había pedido oraciones por su salud. “El sábado luego de finalizar el evento y llegar a casa, me dieron la triste noticia del estado delicado de salud de mi papá. Tuve que tomar un avión para poder estar con el. Agradezco a todos los que se han preocupado y me han llamado, solo pido oración. El Señor conoce el milagro que necesitamos. Ponemos la vida de mi padre en sus manos, que se haga su perfecta voluntad y nos llene de su paz”, compartió.

Por un tiempo, la relación padre-hija estuvo en pausa, pero retomaron la comunicación.

“El es mi papá, Manuel Cintrón. A mis 8 años se rompió en cierta forma la relación de padre e hija, de tal manera que ya de adulta nuestras conversaciones se daban sin saber de qué hablar. Y más difícil, porque el vive fuera de PR. Pero hoy una vez más doy gracias al Señor, porque hace tiempo sanó nuestros corazones y restauró nuestra relación. Me trajo a memoria lo mas importante de mi niñez con él y con eso disfruto de unas conversaciones hermosas, donde nos reímos como niños y estamos horas hablando. También he tenido la oportunidad de poderle cuidar en momentos de enfermedad y de honrarlo como padre. De poder disfrutar de tener a un Padre. Pero, a que viene todo esto? Porque quiero que tú que lo tienes a tu lado, o si ya lo perdiste, o probablemente no sabes de él, te permitas en estos días honrarlo con amor, respeto, presencia y si es necesario con perdón. Tú y yo no somos perfectos, como ellos tampoco. Pero Dios sí es perfecto, y él nos hace un llamado de no solamente honrar a nuestras madres, sino también a PAPA. Esa figura masculina, también necesita que le digamos cuanto la amamos, le cuidemos, lo llamemos, lo saquemos a pasear de vez en cuando y le invitemos a una cena. En fin, todos tenemos un padre.....Celébralo, da gracias al Señor por su vida y bendícelo. Papi, aunque mañana no voy a estar contigo por la distancia, desde ya te digo; Feliz Dia de Padres y lo más importante.... TE AMO!!! Ah, pero tranquilo que mi llamada va, y con el favor de Dios espero verte pronto!!!”, expresó Jailene en una publicación el 17 de junio del 2017 en su cuenta de Facebook.