Sergio Cucco, el padre de la cantante Nicki Nicole, murió a los 56 años, luego de haber atravesado una larga enfermedad.

La noticia fue a dada a conocer en el programa Radiópolis, de la estación rosarina Radio 2, y confirmada a La Nación por una fuente muy cercana a la artista. Según se informó, en el momento del fallecimiento la cantante se encontraba en Costa Rica, país en el que se presentó en el Picnic Festival Centroamérica.

Los restos de Cucco fueron despedidos por familiares y amigos en la casa velatoria Caramuto este lunes, desde las 8 de la mañana a las 10:15. Luego, fueron trasladados al cementerio El Salvador, de Rosario.

PUBLICIDAD

Todavía no hay precisiones sobre los pasos que tomará la intérprete de “Ojos verdes” en los próximos días. Según su abultada agenda, luego de su presentación en Costa Rica, tenía previsto cantar el próximo sábado en el Pichilemu Surfestival, en Chile. Y el domingo 16, en tanto, se presentará en el Escenario Norte de Cosquín Rock.

La familia Cucco siempre vivió en Echesortu, un barrio de clase media cercano al centro de Rosario, por el que Nicki se movía en su bicicleta BMX roja. Sergio tuvo muchos trabajos, en general vinculados a los autos: fue mecánico casi toda su vida, también taxista, y en los últimos años tuvo un lavadero. La mamá de la cantante, Liliana Villella, es ama de casa y trabajó como niñera.

Nicki creció con tres hermanos mayores: Kevin, Guido y Micaela, que se convirtió en su asistente. “Antes de que yo naciera, mi viejo tomó muchas malas decisiones, pensando que iban a salir bien y salieron mal”, le explicaba la cantante a la revista Rolling Stone, hace algún tiempo, para contar cómo los Cucco transitaron la tremenda crisis desatada en 2001. “Capaz tenía un laburo buenísimo y lo dejaba para hacer otra cosa. No se daba cuenta de que atrás tenía una familia, una mujer que no trabajaba porque en ese momento no estaba muy normalizado que laburen fuera de la casa. Él decidía por sobre todo”.

Algunas pistas de cómo vivió esos años aparecen en sus letras: “Antes no teníamos pa’cenar/ Ahora estoy arriba de donde están”, canta en “Colocao”. “Nadie te decía que no se llegaba a fin de mes, ni te explicaban por qué íbamos a comer todos los días a lo de la abuela, pero nos dábamos cuenta de que algo pasaba”, explicó la cantante.

PUBLICIDAD

Cuando ella cumplió 13 años, sus papás se divorciaron. Nicki, su mamá y sus hermanos se mudaron a otra casa en el mismo barrio y la situación empezó a mejorar para la familia. “Mis hermanos eran grandes y empezaron a ayudar, y mi mamá también creció y se hizo más independiente”, cuenta. En esa segunda casa, para Nicki, es donde las cosas “empezaron a pasar”.

Cuando la joven artista comenzó su carrera musical, su padre se convirtió en un pilar fundamental. Él, aseguraba estar “superorgulloso” por los logros de su hija menor. “Todo lo consiguió sola. Siempre fue la chispa de todos, pero todo lo forjó con esfuerzo y, de un día para el otro, todo explotó. Ahora se dedica a lo que ama”, explicaba.