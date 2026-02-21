Muere el papá de Yasmín Mejías: “Estoy todavía un poquito perdida”
La actriz y comediante confirmó la partida de Nicolás Gilberto Mejías a los 92 años.
Yasmín Mejías atraviesa un difícil momento tras conocer que su padre, Nicolás Gilberto Mejías Núñez, murió hoy a los 92 años.
“Mi papá fue un hombre inigualable, mi papá estuvo fuera de liga”, expresó la actriz y comediante en entrevista telefónica con Primera Hora, quien confirmó el deceso de su papá, que ocurrió a ley de una semana de ser hospitalizado por una infección bacteriana.
“Yo estuve allá en Puerto Rico, en el proceso de la hospitalización. Cuando él cayó en el hospital, yo estaba allá, cuando regresó a la casa, en la condición que estaba, ya estaba encamado”, compartió la también exlegisladora, quien estaba en el estado de Florida para cumplir con unos compromisos previamente acordados.
“Aquí estoy viendo cómo vamos a hacer, qué va a pasar, esto acaba de pasar, estoy todavía un poquito perdida”, apuntaló.
Mejías afirmó que, anterior a ese escenario, también afrontaba una condición cardíaca; pero sostuvo que don Nicolás “estaba estable, caminando con andador”.
“Es un momento bien difícil, y Dios le dio mucho a mi papá porque el 27 de este mes, cumplía los 93 años. Es duro”, reveló.
Ahora la puertorriqueña recuerda a su progenitor como “una persona comprometido con la familia, comprometido con mi mamá, y con nosotros”.
“Mi figura paterna fue maravilloso, ¿qué más te puedo decir?”, manifestó Mejías, quien informó que se encuentra haciendo los arreglos para regresar a la Isla.
“Estamos viendo si podemos salir hoy mismo, así que estamos en esa etapa, en cómo vamos a resolver”, acotó.