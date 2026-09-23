Tim Janus, conocido mundialmente como “Eater X”, falleció a los 49 años tras una larga batalla contra el cáncer, informó la organización Major League Eating. El estadounidense también ganó popularidad por su participación en la temporada 30 del reality The Amazing Race, donde compitió junto al campeón de comedores competitivos Joey Chestnut.

La muerte de Janus ocurrió el 16 de septiembre, aunque fue anunciada públicamente durante el fin de semana. Según Major League Eating, el exdeportista murió por complicaciones relacionadas con su enfermedad.

Janus desarrolló una carrera de 12 años en el circuito profesional de competencias de comida, entre 2006 y 2018. Durante ese periodo llegó a ocupar el segundo lugar del ranking mundial, solo por detrás de Joey Chestnut, y se convirtió en uno de los rostros más reconocibles del deporte gracias a la pintura facial inspirada en un guerrero vikingo que utilizaba en cada competencia.

PUBLICIDAD

En 2018, ambos formaron el Equipo Chomp en The Amazing Race, donde finalizaron en la octava posición de la competencia.

A lo largo de su trayectoria, Janus conquistó varios títulos mundiales, entre ellos: campeón de comer tiramisú; campeón mundial de fideos ramen; y campeón de sushi nigiri.

Además de sus récords, Major League Eating le atribuye haber impulsado el llamado “Movimiento de Bebidas Alternativas”, una práctica que permitió a los competidores elegir bebidas distintas al agua durante las pruebas oficiales.

Fuera del mundo gastronómico, Janus también dejó huella en la televisión. Fue el mayor ganador en la historia del programa Cash Cab, participó en Who Wants to Be a Millionaire? y había sido aceptado para ingresar al Servicio Exterior de Estados Unidos, aunque sus planes de servir en el extranjero fueron interrumpidos por el cáncer.

Su amigo y también campeón de competencias de comida Crazy Legs Conti lo recordó como una persona auténtica y apasionada.

“Tim siguió sus propias pasiones y sueños sin preocuparse por las expectativas de la sociedad. Era único, brillante y muy querido por sus amigos”, expresó en un comunicado.

Janus deja a su madre, Lucinda Hannon; a su padre, Peter Janus; a su madrastra, Nancy Janus; y a su hermana, Tess McNair. Major League Eating informó que su vida será celebrada con un homenaje en la ciudad de Nueva York durante el mes de octubre.