Gerry Conway, reconocido guionista de cómics que contribuyó a la creación de personajes e historias para Marvel y DC, incluyendo a ‘The Punisher’ en los cómics de Spider-Man, falleció a los 73 años.

En un comunicado emitido el lunes, Marvel describió a Conway como un legendario guionista de cómics con una prolífica trayectoria. Falleció de cáncer de páncreas el domingo en Thousand Oaks, California, según informó su esposa, Laura Conway, a The Associated Press.

“Desde Spider-Man hasta los Vengadores, desde Iron Man hasta Capitana Marvel, Gerry Conway escribió con maestría a casi todos los personajes del Universo Marvel”, declaró C.B. Cebulski, editor jefe de Marvel Comics. “El legado de Gerry Conway ha dejado una huella innegable e imborrable en las historias de superhéroes que conocemos y amamos. Lo echaremos mucho de menos”.

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También se compartieron homenajes en las redes sociales.

“Si bien muchos conocen sus logros en Marvel, las contribuciones de Gerry a DC fueron igualmente impactantes y significativas: dio forma a Batman, Superman, la Liga de la Justicia de América, y fue cocreador de Firestorm, Jason Todd, Power Girl y muchos más”, dijo Jim Lee, director creativo y presidente de DC Comics, en una publicación de Instagram. “Gracias, Gerry, por los mundos imaginados y los héroes creados”.

Conway nació en Brooklyn el 10 de septiembre de 1952. Fanático de los cómics desde siempre, comenzó a escribir historias de cómics en su adolescencia, y a los 19 años consiguió trabajo en “The Amazing Spider-Man”, que Marvel describió como “el trabajo que cambiaría su vida —y la industria del cómic en general— para siempre”.

Los guiones de Conway incluyeron “momentos cruciales” que redefinieron la serie, según Marvel, como la muerte de Gwen Stacy, la novia de Peter Parker. También fue cocreador de ‘The Punisher’, un antihéroe justiciero conocido por el logo de la calavera en su pecho. La iconografía de la calavera ha sido utilizada por las fuerzas del orden en los últimos años, generando controversia en ocasiones. Hace casi una década, Conway se opuso a que los departamentos de policía colocaran calcomanías de ‘The Punisher’ en sus vehículos, afirmando en una publicación en redes sociales que el personaje era “un antihéroe complejo y moralmente cuestionable, que no debía ser imitado por los policías”, según informó el Syracuse Post-Standard.

Conway tenía la habilidad de dotar a los personajes de matices y profundidad emocional, declaró Marvel en su comunicado.

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“Gerry Conway aportó una gran intensidad a sus guiones, logrando entrelazar el heroísmo sensacional con lo humano y cercano, creando así algunas de las historias y personajes más memorables de todos los tiempos”, afirmó Kevin Feige, presidente de Marvel Studios.

Además de los cómics de Spider-Man, Conway escribió para otros títulos importantes de Marvel, como “Los Cuatro Fantásticos”, “Thor” y “Hulk”.

En una entrevista de 1981 con The Comics Journal, Conway señaló cómo los cómics pueden atraer tanto a público joven como adulto.

“Escribo para mi lado juvenil, mi lado primitivo”, declaró a la revista. “Si a un adulto le gustan los cómics, es por la nostalgia que siente por esa concepción primitiva y sencilla del propósito heroico”.

Él y sus fans disfrutaban mucho de conocerse, según contó su esposa, Laura Conway. En su última firma de cómics pública en febrero, “estaba cansado y con mucho dolor debido a la propagación del cáncer, pero se quedó dos horas más para asegurarse de que todos los fans en la fila pudieran conseguir su cómic firmado y tener un momento para hablar con él sobre ellos”, añadió.

“Así era él”.

A Conway le sobreviven su esposa y dos hijas de matrimonios anteriores.

“Separarse de un alma gemela es un dolor único. Pero estoy agradecida de que nos hayamos encontrado y por el tiempo que compartimos, que cambió nuestras vidas”, expresó su esposa.