La cantante puertorriqueña Olga Tañón se encuentra de luto ante el fallecimiento de su hermano mayor.

Así la dio a conocer la propia artista a través de sus redes sociales donde además indicó que se enteró de la partida de Juan “Yayito” Candelario Tañón Cintrón de camino a la isla.

“En esto que se llama vida se nos rompe el corazón 💔de muchas maneras y en muchos momentos! ¡Hoy es uno de ellos!”, compartió la intérprete de “Basta ya” en su página de Facebook acompañado de varias imágenes familiares con su hermano.

“De camino a Puerto Rico recibí el triste mensaje de que mi amado hermano mayor Juan “Yayito” Candelario Tañón Cintron falleció de madrugada. Esta pérdida es profunda para sus hijas, nuestra familia y para mí. Aunque estas situaciones, lamentablemente, son parte de la vida no dejan de calar profundamente en el corazón. Estamos unidos y nos tenemos los unos a los otros para continuar adelante. Los amo y siempre estaré ahí. TENEMOS QUE CONTINUAR CON FUERZA 💪🏼 POR QUE LA VIDA TIENE MOMENTOS MALOS, PERO YO ME QUEDÓ CON ESOS RATITOS EN LOS QUE ME DIO UNA SONRISA! 💔 Vuela alto hermano querido!”, terminó diciendo la llamada “Mujer de fuego”.

Tras la publicación la artista ha recibido decenas de mensajes de apoyo.