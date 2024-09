Karime Borja, una joven presentadora de televisión y exreina de belleza de Guayaquil, Ecuador, llora la muerte de su hijo Mateo de cuatro años. El pequeño sufrió un grave accidente en una piscina en noviembre del 2021, que le ocasionó una grave lesión cerebral.

En ese entonces, el menor fue diagnosticado con un 90 por ciento de discapacidad por una hipoxia isquémica por inmersión (un tipo de daño que se produce cuando el cerebro no recibe oxígeno o no tiene un flujo sanguíneo adecuado), situación que lo mantuvo en terapia intensiva y coma inducido durante ocho meses.

A pesar del difícil panorama, Karime, de 26 años, luchó hasta el final y disfrutó a su hijo con todas las limitantes; sin embargo, la prensa internacional reveló que, por desgracia, el pequeño falleció este martes 17 de septiembre.

Aunque no se han dado detalles sobre la partida del menor, según un video que la exreina de belleza publico el 11 de agosto, Mateo entró al hospital por una gripe y fue llevado a cuidados intensivos tras contraer una bacteria y desarrollas un estado convulsivo que requería de observación constante .

Diferentes medios locales le dieron el pésame y reconocieron su fortaleza ante la difícil situación que le tocó vivir como mamá; Karime soñó con que su hijo de nueva cuenta se iba a poder poner de pie e iba a comunicarse con ella, pero después comprendió que eso tal vez nunca volvería a ocurrir.

El adiós a Mateo

Tras librar una lucha desde 2021, Karime despidió a su hijo; en una publicación, en las que aparece cuidando del pequeño, la exreina de belleza reflexionó sobre el amor incondicional de madre y de la batalla que les tocó librar.

“Amo cuidar de ti, me llena el alma tener el privilegio de que mientras tú decidas seguir en esta tierra de mi mano, el tiempo que Dios nos regale, yo puedo agarrarte fuerte, amarte, cuidarte mucho y obvio ponerte bien guapísimo. Gracias por hacerme feliz a nuestra manera que es única. Dentro de lo doloroso que ha sido ver caer tu pelito por tanta medicina... hoy nuestra pequeña peluquería me hizo reír y disfrutarte como tanto me gusta. Gracias por recordarme el significado del amor. Te amo Mateo más que a mi propia vida, hasta la eternidad”, compartió.

“Te extraño Mateo, tanto que me falta el aire, tanto que me cuesta ver tus fotos porque el tiempo sigue pasando y tú sigues sin despertar, tanto que los recuerdos cada vez pesan más. Sólo quiero tenerte a mi lado. El tiempo me duele pero a la vez me da esperanza porque significa recuperación, porque cada minuto tuyo en la tierra es parte de un milagro”, reflexionó en su cuenta Instagram en agosto de 2022.

El nacimiento de Mateo lo cambió todo para Borja, y es que se enteró de su embarazo cuando aún estaba en su año de reinado y en una época en la que eso no estaba permitido. La maternidad de Karime también ayudó que los lineamientos del certamen evolucionaran, ya que se hizo una reforma a los lineamientos del para que mujeres con hijos pudieran participar.

Tras finalizar su reinado, Karime decidió dedicarse a su hijo hasta que el fatal accidente cambió para siempre sus vidas.