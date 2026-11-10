La actriz francesa Angèle Metzger, quien comenzaba a ganar reconocimiento en la televisión y el cine de su país, falleció a los 28 años tras sufrir una caída desde una escalera o plataforma ubicada sobre un estacionamiento subterráneo en las afueras de París.

El cuerpo de la joven fue encontrado durante el pasado fin de semana junto al edificio del Centro Comunal de Acción Social de Les Pavillons-sous-Bois. Los servicios de emergencia acudieron al lugar, pero no lograron reanimarla, según informó el diario francés Le Parisien.

Las circunstancias del fallecimiento todavía no están claras. La Fiscalía de Bobigny abrió una investigación para determinar qué ocurrió y establecer si se trató de un accidente o de una caída intencional.

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Como parte de las pesquisas, las autoridades examinarán las grabaciones de las cámaras de seguridad y recopilarán pruebas técnicas y testimonios que permitan reconstruir los hechos, informó Le Figaro.

Una joven actriz que comenzaba a destacar

Metzger alcanzó notoriedad en 2022 por su participación en la serie francesa Chair tendre, creada por Yaël Langmann y transmitida por France 5.

En la producción interpretó a Sasha, una adolescente intersexual que enfrenta una nueva etapa de su vida al comenzar a estudiar en un instituto, luego de haber sido criada como un niño.

Su actuación recibió el reconocimiento de la industria audiovisual y le valió el premio a actriz revelación durante el festival Séries Mania, celebrado en Lille, Francia.

Entre sus otros trabajos figuran las películas Fotogenico y Drone Games, así como su participación en el cortometraje Swapper, que recibió el Gran Premio Unifrance en 2026.

También apareció en el video musical de la canción «Japan», de la banda irlandesa Fontaines D.C., en el que compartió escenas con el actor Charlie Heaton, conocido por su trabajo en la serie Stranger Things.

Su padre lamenta su partida

Además de actriz, Metzger desarrolló otras facetas artísticas. Estudió Filosofía e Historia del Arte y también se desempeñó como artista plástica, ceramista, música y bailarina.

Era hija del actor Stéphane Metzger y de la realizadora Marie Caldera.

Tras conocerse la noticia, su padre expresó su dolor en declaraciones al periódico Le Parisien, donde recordó la personalidad de su hija y el orgullo que sentía por ella.

“Habría tantísimo que contar sobre mi hija. Era tan especial, tan singular, una personalidad fuera de lo común. Me hacía sentir muy orgulloso”, expresó.

La organización cinematográfica Unifrance también manifestó sus condolencias por la muerte de la joven artista, cuya carrera comenzaba a abrirse paso en la industria audiovisual francesa.