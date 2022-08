Olivia Newton-John, quien llegó al estrellato internacional tanto como cantante y actriz en filmes como “Grease” y “Xanadu”, murió en la mañana de hoy, lunes. Tenía 73 años.

Su esposo, John Easterling, informó a la fanaticada sobre el deceso de la artista.

“Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años, en los que ha compartido su experiencia con el cáncer de mama”, indicó Easterling, que pidió que, “en lugar de flores”, los interesados envíen donaciones a la Fundación Olivia Newton-John, dedicada a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer.

Según el portal TMZ, su equipo de prensa confirmó que la intérprete de “Physical” falleció “pacíficamente” en su rancho en el sur de California, rodeado de familiares y amistades.

Era de conocimiento público que Newton-John luchó por más de 30 años contra el cáncer de mama, sin embargo, sus portavoces aún no han confirmado la causa de su deceso.

Pese a que la reconocida artista empezó su carrera a principios de los 70 con temas como “If Not for You”, “Let Me Be There”, y “Have You Never Been Mellow”, la cantante se dio a conocer por su icónico rol como “Sandy” en el musical “Grease”, donde canciones como “You’re the One that I Want”, “Summer Nights” y “Hopelessly Devoted to You” la inmortalizaron en la cultura popular estadounidense.

Tras el triunfo de la película que protagonizó con el actor John Travolta, la artista continuó su trayectoria actoral con otro musical, “Xanadu”.

Mientras tanto, como cantante, su mayor éxito de Newton-John fue “Physical” en 1981, que permaneció número 1 en los Estados Unidos por 10 semanas, y estableciéndose como uno de los canciones más memorable de esa década.