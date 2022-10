( The Associated Press )

Angela Lansbury, quien fue reconocida en Hollywood por sus roles protagónicos en la serie de televisión “Murder, She Wrote” y la película “Beauty and the Beast”, falleció este martes en horas de la madrugada.

Su familia confirmó que la legendaria actriz pereció “pacíficamente mientras dormía en su casa de Los Ángeles a la 1:30 a.m.” Además, en el mismo comunicado, se destacó que Lansbury se encontraba a solo cinco días de cumplir sus 97 años.

La artista, quien nació en la ciudad de Londres, se destacó como una de las intérpretes más grandes de la industria del teatro. Durante su extensa carrera, Lansbury logró obtener cinco premios Tony, el más reciente en 2009 a la mejor actriz principal de una obra de teatro por su trabajo en “Blithe Spirit” de Noel Coward.

Además, Lansbury llevó sus destrezas como cantante de Broadway a la gran pantalla, a través del musical animado de Disney, “Beauty and The Beast”.

Lansbury puso voz a la sentimental Sra. Pott, lo que supuso uno de los momentos más queridos de la popular película, al interpretar el tema “Tale as Old as Time”.