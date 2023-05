Tina Turner, quién se destacó por sus grandiosas presentaciones durante las décadas de 1960 y 1970 con su entonces esposo, Ike Turner, y logró salir del violento matrimonio de 20 años para regresar a los escenarios por cuenta propia con el éxito “What’s Love Got to Do With It”, falleció hoy, miércoles, a los 83 años.

El manejador de la legendaria artista aseguró que la “Reina del Rock N’ Roll” murió “tras una larga enfermedad en su casa de Kusnacht, cerca de Zúrich, Suiza”.

“Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir”, expresó.

Pocas estrellas viajaron tan lejos -nació como Anna Mae Bullock en un hospital segregado de Tennessee y pasó sus últimos años en una finca de 260,000 pies cuadrados en el lago de Zúrich- y se sobrepusieron a tanto.

Maltratada físicamente, devastada emocionalmente y arruinada económicamente por su relación de 20 años con Ike Turner, se convirtió en una superestrella por sí sola a los 40 años, en una época en la que la mayoría de sus compañeros estaban de capa caída, y siguió siendo una atracción en los conciertos durante años.

Con admiradores que iban desde Beyoncé a Mick Jagger, Turner fue una de las artistas de más éxito del mundo, conocida por un núcleo de canciones pop, rock y rhythm and blues: “Proud Mary”, “Nutbush City Limits”, “River Deep, Mountain High” y los éxitos de los años 80, entre ellos “What’s Love Got to Do with It”, “We Don’t Need Another Hero” y una versión de “Let’s Stay Together” de Al Green.

Sus señas de identidad eran su gruñido contralto, su sonrisa atrevida y sus fuertes pómulos, su paleta de pelucas y las piernas musculosas y rápidas que no dudaba en lucir. Vendió más de 150 millones de discos en todo el mundo, ganó 11 Grammys, fue elegida junto a Ike para el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1991 (y en solitario en 2021) y fue homenajeada en el Kennedy Center en 2005, con Beyoncé y Oprah Winfrey entre los elogios.

Su vida se convirtió en la base de una película, un musical de Broadway y un documental de la HBO en 2021 que ella calificó de despedida pública.