El ex cantante de One Direction, Liam Payne, fue hallado muerto a los 31 años este miércoles en el hotel Casa Sur de la Ciudad de Buenos Aires, confirmó el diario TMZ.

El portal indicó que el intérprete falleció después de caer de un tercer piso del alojamiento ubicado en el barrio porteño de Palermo. Además, el medio estadounidense sostuvo que hubo testigos que vieron al artista actuando de manera errática, en el vestíbulo del establecimiento, rompió su computadora portátil, llevandoló a ser retirado de vuelta a su habitación.

La última vez que este fue visto en el país sudamericano fue durante un concierto que realizaba uno de sus excompañeros de la banda, Niall Horan, a principios de este mes.

No obstante, dicha muerte se produce a días que surgiera que su exprometida, Maya Henry, alegara que Payne continuaba hostigándola tras su ruptura hace dos años, por lo que radicó una orden de cese y desista en contra del músico.

A través de su plataforma TikTok, ella aseguró que la voz de canciones como “Strip That Down” y “Teardrops” llegó al extremo para contactar con ella.

“Desde que terminamos, me mandaba mensajes, me explotaba el teléfono, no sólo desde el suyo, sino también desde otros números, así que nunca sabía de dónde iba a venir”, sostuvo la modelo estadounidense.

“Él creaba nuevas cuentas de iCloud para enviarme mensajes, siempre era una maldita cuenta de iCloud nueva. Cada vez que veo una en mi teléfono, pienso: Ya estamos otra vez’”, alegó.

El cantante y compositor británico, cuyo nombre original es Liam James Payne, nació el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Reino Unido. Su ascenso en la industria musical se produjo en 2010. Tras su paso por el programa de talento The X Factor, una de las juezas del programa Nicole Scherzinger le sugirió formar una banda. De allí surgió el afamado grupo One Direction, integrado por Payne, Harry Styles, Niall Horan y Louis Tomlinson. En 2011 lanzaron su álbum de estudio Up All Night, el primero en debutar como número uno en Billboard en Reino Unido.

Entre 2012 y 2015, Payne lanzó junto a sus compañeros dos discos -Take Me Home y Midnight Memories-, creaciones musicales que terminarían de posicionar al grupo inglés como uno de los más reconocidos tanto a nivel local como internacional. No fue hasta 2016 que el también guitarrista de 31 años perseguir una carrera como solista con la discográfica Capitol Records. Durante aquella etapa experimental, produjo hits como Strip That Down, Get Low y Stack It Up, entre otros. Luego de cuatros años como artista individual, lanzó su primer tour mundial en 2020.

Geoff y Karen Payne, padres de Liam, contaron en varias entrevistas a medios británicos que el ex integrante de One Direction presentó varios problemas de salud durante su nacimiento. Entre ellos, la falta de funcionamiento de uno de sus riñones, lo que llevó a que transitara los primeros años de su vida en un hospital.

En agosto el cantante había cancelado su gira por Sudamérica debido a problemas de salud. Iba a tocar en la Argentina el 9 de septiembre pero, debido a una grave infección en su riñón, se tomó un descanso para preservar su estado de salud.