La locutora mexicana Yanet Bonilla, ampliamente conocida por su nombre artístico “La Mariposa”, falleció tras sufrir un accidente automovilístico en el municipio de San Nicolás, en el estado de Puebla. La noticia conmocionó a la comunidad radiofónica y a cientos de oyentes que seguían su trayectoria.

Bonilla era una de las principales figuras de La Ke Buena Ciudad Serdán, donde además de conducir programas ocupaba el cargo de gerente general. La emisora confirmó su muerte mediante un emotivo mensaje en redes sociales, en el que agradeció su entrega y destacó el impacto que tuvo en la estación y en la audiencia.

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Tras conocerse el fallecimiento, colegas, artistas y radioescuchas compartieron numerosas publicaciones recordando la calidez, el profesionalismo y la energía que caracterizaban a la comunicadora, quien durante años se convirtió en una voz familiar para el público de la región.

Según medios locales, el accidente ocurrió el 4 de septiembre mientras la locutora transitaba por una carretera del municipio de San Nicolás. Hasta ahora, las autoridades no han revelado las causas oficiales del choque y la investigación permanece en curso.

La muerte de Yanet Bonilla representa una pérdida significativa para la radio poblana, donde su legado permanecerá ligado a la cercanía y el cariño que cultivó con su audiencia bajo el nombre de “La Mariposa”.