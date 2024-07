Iván Aguilera, hijo y administrador del patrimonio del cantautor mexicano Juan Gabriel, está pasando por un triste y complicado momento junto a su esposa Simona Hackman, su hijo recién nacido falleció.

Iván y Simona ya son padres de dos hijos y estaban en la dulce espera del tercero al que llamaron Elías Jedidiah Aguilera y le dedicaron un emotivo mensaje de despedida; días previos a la tragedia, compartieron algunas fotos en familia donde Hackman lucía su avanzado embarazo.

“¿Cómo comienza una madre y un padre a expresar el dolor que se siente en cada célula de nuestro cuerpo cuando las esperanzas y los sueños que tenía para su hijo recién nacido desaparecen en un instante?”, se lee en el inicio de su largo y desgarrador mensaje dedicado a la pérdida de su bebé.

En el mensaje precisaron que Elías Jedidiah perdió la vida el 8 de julio y que a pesar del profundo dolor por la pérdida, buscan encontrar consuelo de la mano de Dios.

Piden oraciones del público

En una reciente publicación, Simona Hackman le dedicó un mensaje de agradecimiento a su esposo Iván Aguilera, hijo biológico de “El divo de Juárez”, por ser un excelente compañero de vida y un papá ejemplar, por él pidió a sus amigos y seguidores hicieran una oración.

“Por favor oren por mi corazón, el corazón de mi esposo y el corazón de nuestros hijos, Iván y Florentina. Necesitamos un momento para estar a solas con Dios, y pronto tendremos un anuncio para el funeral de nuestro dulce hijo”, informaron.

Con una fuerte imagen en la que aparece la representación de Dios, quitándole su hijo a una madre y un padre, Simona concluye:

“Me duele físicamente el corazón tan profundamente que no tengo palabras pero sí tantas lágrimas llenas de amor. Tantas lágrimas. Iván y yo estamos de luto por nuestro hijo Elías pero también nos regocijamos por él, porque sabemos exactamente dónde está, con nuestro Señor y Salvador, nuestro Padre Celestial, Me alegro por Elías pero lloro por este dolor terrenal que duele tan profundamente. Cada célula de mi cuerpo quiere y duele abrazarlo y tenerlo en casa con nosotros. Me duele el cuerpo por estar sin él. Mis brazos están vacíos. Mi corazón duele. Mi cuerpo tiene todos los signos de mi hijo pero ya no puedo sentirlo. ¿A quién sostengo y consuelo ahora y acurruco hasta dormir? Mis brazos se sienten tan vacíos. Amo y confío en Dios con todo lo que soy. Todo el que me conoce, sabe el amor que le tengo a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Nunca cuestionaré Sus caminos ni Su Voluntad. Mami te ama mi dulce pequeño Elijah. Duerme con los Ángeles Celestiales mi dulce niño”.

En sus redes, la familia Aguilera comparte momentos familiares en los que incluyen el recuerdo de Alberto Aguilera Valadez, nombre real de Juan Gabriel, el artista mexicano murió a los 66 años en Los Ángeles el 28 de agosto de 2016, cuando hacía una pausa de su gira “MeXXico es Todo”.

Durante los 45 años de carrera, Juan Gabriel produjo más de mil 800 canciones, 32 álbumes discográficos de estudio y tres en vivo, todos en el teatro de Bellas Artes, en la Ciudad de México, además, vendió más de 100 millones de discos y tuvo el álbum más vendido de todos los tiempos en México. De igual forma colaboró con 800 artistas diferentes en siete idiomas distintos.

Además de Iván Aguilera, Juan Gabriel tuvo ocho hijos más, entre biológicos y adoptados: Jean, Hans, Joan, Luis Alberto, Joao Gabriel Alberto, Claudia Gabriela, Julius Ortega y Alberto Aguilera Jr.