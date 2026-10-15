Este jueves 15 de octubre se confirmó el fallecimiento del reconocido actor colombiano Germán Quintero Laverde, a los 72 años.

Fuentes cercanas a su familia le informaron a EL TIEMPO que el deceso ocurrió en las primeras horas de la mañana, tras presentar diversas complicaciones de salud.

La noticia ha generado pesar en el gremio artístico y en los televidentes que siguieron su extensa trayectoria en la pantalla chica.

El intérprete es ampliamente recordado por su participación en producciones emblemáticas de la televisión nacional como Los Cuervos (1985), Escobar, el patrón del mal (2012) y la segunda temporada de Pasión de Gavilanes (2021).

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Germán Quintero ( Fotocaptura )

Más recientemente, en 2024, el actor formó parte del elenco de la producción dramática Rojo carmesí, consolidando su vigencia en la industria audiovisual colombiana.

A la par de su trabajo en la televisión, Quintero incursionó en el cine nacional con apariciones en importantes largometrajes.

Entre sus participaciones más destacadas en la gran pantalla figuran las películas La milagrosa (2008), Gente de bien (2014) y Sin mover los labios (2017).

El intérprete será recordado por los colombianos por su notable versatilidad actoral.

El año 2007 fue un periodo clave en su carrera, en el que participó en destacadas producciones como La marca del deseo donde interpretó a un sacerdote, Montecristo y Nadie es eterno en el mundo.

Su debut en la televisión nacional se dio en 1984 y, con el paso de los años, consolidó su trayectoria al participar en reconocidas producciones como la serie Cara o sello: Dos rostros de mujer (1995).