El periodismo está de luto tras confirmarse la muerte del reportero Ángel de los Santos, una noticia que ha generado múltiples muestras de pesar entre colegas, conductores y personalidades del entretenimiento.

La información fue dada a conocer por el programa “Siéntese quien pueda”, de Univisión, donde el comunicador colaboraba. Durante la emisión, los presentadores expresaron sus condolencias y recordaron el profesionalismo y la calidad humana del reportero, cuya labor lo convirtió en un rostro conocido dentro de la cobertura de la farándula.

Tras conocerse la noticia, periodistas y figuras del medio utilizaron las redes sociales para despedirse de De los Santos con mensajes de cariño, destacando su entrega al trabajo, su compañerismo y el respeto que se ganó a lo largo de su trayectoria.

Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente las causas de su fallecimiento. Familiares, amigos y colegas han pedido mantener el respeto hacia sus seres queridos mientras atraviesan este difícil momento.

La muerte del reportero ha provocado una ola de reacciones en el mundo del espectáculo, donde quienes compartieron con él coincidieron en reconocer su pasión por el periodismo de entretenimiento y el legado que deja entre quienes lo conocieron.