La modelo y actriz Toukie Smith, quien interpretó a Eva Rawley en la comedia de situación “227” y a Angie en el drama criminal “Miami Vice”, murió a los 74 años.

De acuerdo a un comunicado de sus mellizos Airyn y Julian, a quienes tuvo con su expareja Robert De Niro, Smith falleció el miércoles 4 de noviembre en un hospital de Nueva York tras una “larga y valiente batalla” contra la esclerosis múltiple.

Smith, considerada una de las modelos más destacadas de la década de 1970, trabajó con su hermano, el diseñador de moda Willi Smith, fallecido en 1987 a los 39 años a causa de complicaciones derivadas del SIDA.

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Nacida como Doris Smith el 25 de septiembre de 1952 en Filadelfia, comenzó su carrera como modelo en 1972 y apareció en campaña de Yves Saint Laurent y en importantes revistas como Vogue, Ebony, Cosmopolitan, Redbook y Seventeen.

Su abuela la llamaba Toukie por “un disco infantil sobre un pequeño camión de bomberos rojo lleno de energía. Siempre he tenido mucha energía”.

Otros créditos incluye papeles en las películas Talkin’ Dirty After Dark (1991), I Like It Like That (1994) y Joe’s Apartment y The Preacher’s Wife, ambas estrenadas en 1996.