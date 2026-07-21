Kaylee Hottle, la joven actriz que dio vida a Jia en las dos entregas de “Godzilla vs Kong”, murió a sus 18 años, tras un accidente automovilístico, como dio a conocer su padre, Joshua Hottle.

El percance vial tuvo la mañana de este martes, 21 de julio, como informó el padre de Kaylee, durante una transmisión en vivo, la cual tuvo una duración aproximada de 23 minutos.

Más tarde, confirmó a “TMZ”, medio especializado en temas de farándula, que fue en el estado de Maryland donde tuvieron lugar los acontecimientos; él habría tenido que viajar desde Texas, 2 mil 100 kilómetros aproximadamente, para reclamar el cuerpo de su hija.

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Joshua supo del accidente, aún antes de que Kaylee perdiera la vida, cuando era trasladada al hospital, sin embargo, su corazón no soportó y, las autoridades, volvieron a comunicarse con él para informarle sobre su deceso.

Kaylee debutó a los nueve años, en un comercial para la televisión, sobre una aplicación de mensajería, creada para personas con discapacidad auditiva, pues así como su padre, la joven no podía escuchar y, gran parte de su familia, pertenece a la comunidad sorda.

En “Godzilla vs Kong”, en las entregas de 2021 y 2024, la joven dio vida a Jia, quien se comunica con el monstruo prehistórico japonés por medio de lenguaje de señas.

Jia, su personaje, vive en la Isla Calavera, habitada por Godzilla y otros simios prehistóricos, junto con la doctora Ilene Andrews, interpretada por la actriz Rebecca Hall.

En una entrevista con “Young Entertainment”, concedida en abril pasado, Kaylee habló de los retos que atravesó al interpretar a Jia:

“Creo que la parte más retadora es la paciencia, hay tantas cosas que requieren un montón de paciencia, hay mucha espera y mucha repetición y, tuve que darme cuenta que era algo que tenía que aceptar y es algo que necesito hacer, si quiero seguir dando vida a este personaje”.