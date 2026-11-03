La cantante de música country Nicole Taylor, integrante del trío Taylor Red, falleció a los 35 años luego de enfrentar un agresivo cáncer de seno que le fue diagnosticado en 2022.

La noticia fue confirmada el lunes, 2 de noviembre, por sus hermanas y compañeras de agrupación, Nika y Natalie Taylor, mediante un emotivo video publicado en las redes sociales. La artista había fallecido el pasado 28 de septiembre en su residencia en Nashville, Tennessee.

Durante el anuncio, sus hermanas compartieron detalles sobre la enfermedad y recordaron la actitud con la que Nicole enfrentó el diagnóstico.

@taylorred Nicole’s full story video (link in bio) on our YouTube channel “Taylor Red TV.” Thank u for your prayers & support 🙏 “For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.” - John 3:16 ❤️ ♬ original sound - Taylor Red

Según explicaron, la intérprete fue diagnosticada inicialmente con cáncer de seno en etapa tres, una condición que describieron como particularmente agresiva. Aunque respondió favorablemente a los primeros tratamientos de quimioterapia y llegó a recibir la noticia de que no había evidencia de la enfermedad, posteriormente el cáncer avanzó a etapa cuatro.

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Natalie relató que su hermana procuró mantener una actitud positiva durante el proceso e incluso continuó practicando CrossFit mientras recibía quimioterapia.

La cantante también se mantuvo activa, viajó y siguió trabajando, pese a conocer la gravedad de su condición. Sus hermanas contaron que, luego de recibir un pronóstico médico de aproximadamente tres meses de vida, Nicole logró vivir cerca de un año más.

“Pensamos que estaría aquí para compartir su historia de sanación en la Tierra. En cambio, estamos compartiendo su historia de sanación en el cielo”, expresaron sus hermanas al comunicar su fallecimiento.

Una trayectoria musical junto a sus hermanas

Nicole, Nika y Natalie eran trillizas originarias de Mississippi y comenzaron su carrera musical en 2010 bajo el nombre Red Roots.

La agrupación lanzó su primer álbum, Red Roots, en 2011. Posteriormente publicó los discos The Middle of Nowhere (2012) y Triplicity (2014). En 2018, las hermanas adoptaron el nombre Taylor Red.

Nicole se desempeñaba como vocalista principal y también tocaba varios instrumentos, entre ellos guitarra, banjo y violín.

Uno de los temas que contribuyó a ampliar la popularidad del grupo fue “Country Money”, publicado en 2021 y que ganó notoriedad en TikTok.

A lo largo de su trayectoria, Taylor Red realizó más de 1,000 presentaciones en Estados Unidos y otros países, además de desarrollar una considerable comunidad de seguidores en las plataformas digitales.

En su homenaje, Nika y Natalie describieron a Nicole como su líder y mejor amiga, y agradecieron las muestras de apoyo y las oraciones recibidas durante su enfermedad.

La familia ya realizó un funeral privado para despedir a la cantante.