María Consuelo Córdoba, una mujer colombiana que fue atacada con ácido por su expareja hace 26 años, aseguró que Carlos Vives prometió realizar un concierto para recaudar dinero en su beneficio tras conocer su caso.

Durante una entrevista en “Vamos pa’ eso”, donde confirmó que desistió de practicarse la eutanasia que había solicitado por los múltiples problemas de salud que le causó la agresión, Córdoba afirmó que Vives incumplió su promesa a pesar de haberse reunido con el artista para conversar sobre la supuesta actividad benéfica.

“Carlos Vives me abrazó, lloró por mí, me llevaron a Gaira y dijo que iba a hacer una fiesta para ayudarme y que iba a cobrar la boleta a $600.000”, afirmó María Consuelo Córdoba durante la conversación.

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“Me llevó a Gaira, me dio un pedacito de salmón, una arepa y un jugo de guanábana a mí y a una amiga que fui. Nunca hizo la fiesta y no la hizo, no me dio ni $5.000 para el pasaje para devolverme a la casa”, aseguró.

En el año 2000, la mujer fue víctima de una agresión con sustancias químicas que afectó su nariz, su boca y su mentón.

Durante años, Córdoba ha tenido que pedir en los buses de Bogotá para poder sobrevivir tras ser agredida por su expareja por negarse a volver con él.

Hace cuatro años, recibió la aprobación para someterse a la eutanasia. Sin embargo, Córdoba decidió aceptar el apoyo para realizarse dos nuevas cirugías que mejorarán su calidad de vida, además de otras ayudas para tener su casa propia y tener una vida digna.

En total, Córdoba se ha sometido a 87 cirugías.