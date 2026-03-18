Ocho meses después de haber protagonizado uno de los escándalos internacionales de 2025, Kristin Cabot -la mujer capturada infraganti por la “kisscam” en el recital de Coldplay- brindó una entrevista para Oprah en la que no solo comentó el calvario que vivió debido a la condena social, sino también las constantes amenazas que recibió tras haber sido vista con su jefe, Andy Byron.

“Mi madre siempre nos enseñó que el silencio es aceptación. Para mí y para mi familia lo que pasó no estuvo bien. Sentí que al guardar silencio de alguna manera estaba aceptando lo que había sucedido y siento la responsabilidad de por fin alzar la voz”, expresó la ejecutiva de Recursos Humanos frente a Oprah Winfrey.

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En ese sentido, comentó que un mes y medio antes del recital en el que Chris Martin preguntó en voz alta frente a los 55,000 fanáticos si ese par “era muy tímido o tenía una aventura” habían decidido separarse con su exmarido, Andrew Cabot. ”Vivíamos en casas separadas", aclaró.

Luego, comentó cómo fue el acercamiento con quien en ese entonces era el CEO de la tecnológica Astronomer. “Andy Byron, mi jefe en aquel entonces, y yo, teníamos una relación laboral muy cercana. Cualquier persona que haya trabajado en el sector tecnológico en una start up de alto crecimiento comprenderá que el director de recursos humanos y el CEO son socios, trabajan codo a codo, las 24 horas al día”, indicó.

Y continuó: “Astronomer era una start up de alto crecimiento, que crecía 100% cada año, estábamos contratando personal a un ritmo vertiginoso, y realmente pasamos muchísimo tiempo juntos, hablando hasta diez veces por día”.

La barrera profesional se rompió durante un almuerzo de trabajo, cuando su jefe notó que algo no andaba bien. “Le confesé la verdad: que me estaba separando”, relató. La respuesta de él fue inesperada, ya que le reveló que atravesaba la misma situación con su esposa, con quien llevaba tiempo separado y en pleno proceso de divorcio. “Me sorprendió muchísimo; hasta entonces no sabíamos nada del otro fuera de la oficina, ni de los niños ni de nuestras rupturas”, reconoció. A raíz de esto, decidieron afrontar la situación y organizar una reunión para comunicárselo a sus directivos, pero el evento sería una semana después del show, el cual fue el principio del fin.

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“Mis dos mejores amigas habían conseguido entradas y yo nunca salgo, menos entre semana cuando normalmente estoy con mis hijos; pero pensé que después de un período tan difícil no era tan mala idea”, relató.

“Sentí que tuve la peor suerte, como si me hubiera caído un rayo”, manifestó sobre aquella secuencia y añadió: “Cometí un error, no debería haber salido con mi jefe, pero no merezco morir por eso. No merecía que la gente me amenace de muerte a mí y a mis hijos. Asumo la responsabilidad de una mala decisión que tome en ese momento, pero pagué un precio inimaginable”.

Tras el escándalo, el silencio fue definitivo. “No volví a comunicarme con Andy. Hubo una gran falta de honestidad e integridad”, sentenció Cabot al asegurar que él no resultó ser la persona que aparentaba. La decepción fue profunda, especialmente por la falta de apoyo en medio del acoso mediático: “Sabiendo todo lo que me pasó, él se quedó en silencio; esa no es una cualidad que busque ni siquiera en un amigo”.

Ante la pregunta de Oprah sobre si la separación de Byron era real, Cabot fue cautelosa, pero tajante: “Solo te diré que lo que me mostró que era, en gran parte era mentira”. Esa falta de claridad alimentó el estigma social: “Cuando supieron que yo estaba separada, pensaron: ‘Pero él no, así que ella es una rompehogares’”.