Una mujer que en 2024 acusó al rapero estadounidense Jay-Z de haberla violado cuando ella tenía 13 años, se retractó de sus dichos y afirmó en una nueva declaración judicial que ni siquiera conocía al cantante ni había hablado con él.

Bajo pena de perjurio la fémina, identificada como “Jane Doe”, entregó esta nueva versión y reconoció el daño causado al músico y su familia.

El abogado de Done explicó que ella mantiene que sufrió una agresión sexual, pero que se equivocó al identificar al responsable.

El rapero, en tanto, presentó el año pasado una demanda por difamación en contra de la mujer y de sus abogados alegando que conocían que la denuncia formulada contra él era falsa.