El intérprete urbano puertorriqueño Anuel vuelve a estar en medio del escándalo por asuntos de paternidad. Esta vez, una joven venezolana asegura que el exponente de trap es el padre de su hijo. A su vez, usuarios de las redes sociales desmienten sus declaraciones.

A través de un video que se viralizó, la mujer revela que quedó embarazada como resultado de un encuentro con Anuel cuando fue a Venezuela a realizar un show este año.

“Todo empieza porque cuando dio un concierto en Venezuela nosotros tuvimos una pequeña aventura. De esa pequeña aventura yo quedé quedé embarazada. Cuando di a luz yo lo busqué a él para que reconociera al niño”, dijo en el clip visual, en el que aparece con un niño al que no se le ve el rostro.

PUBLICIDAD

Entre sus declaraciones, asegura que el intérprete rechazó ser el padre del bebé cuando vio su color de piel. “Cuando vio al niño se dio cuenta que era blanco, y él por eso lo negó, simplemente por su color, porque dijo que no era su hijo, que cómo hubiese sido posible que tuve a su hijo y es blanco. Que no, que eso es algo imposible porque él no tiene hijos blancos, que todos sus hijos son morenos”, declaró, y mencionó que le propuso realizar una prueba de ADN. “Él es tu hijo. Necesito que te hagas cargo porque además ya ha pasado mucho tiempo y el niño necesita un padre presente en su vida”.

La mujer dijo que, tiempo después, tras hacerse cargo por sí sola del menor, Anuel la procuró con la intención de hacerse responsable del bebé, propuesta que ella rechazó. “Yo decidí no buscarlo más. No mendigarle amor. No mendigarle nada”, aseguró. “Ahora él decidió buscarlo y me demandó. Me demandó porque yo no quiero que él vea a su hijo. Después de todo el hambre, que tuve que salir con mi hijo adelante sola. Ahora él lo quiere buscar. Yo esto no lo considero justo”, añadió la joven, quien pidió apoyo de los seguidores para que no prospere la supuesta demanda en su contra.

A la par, varios usuarios comenzaron a desmentirla en las redes sociales. Uno de los análisis que expusieron es que Anuel realizó su show en Venezuela en abril de este año. Si el niño nació como resultado de un encuentro para esa fecha, es muy pronto para ella haber dado a luz. Además, el menor que se ve en el video parece mayor de un bebé con solo meses de nacido.

Al momento, Anuel no se ha expresado sobre los señalamientos de la joven.