El actor Samuel Monroe Jr., quien se encontraba conectado a un respirador artificial desde abril por un caso grave de meningitis y neumonía por SARM, murió a los 52 años.

Joyce Patton, madre del actor de “Menace II Society”, “The Players Club” y “NYPD Blue”, dijo a TMZ que su hijo falleció alrededor de las 10 pm (hora del Pacífico) del miércoles en el hospital pocas horas después de someterse a una cirugía.

También anunció su muerte en Facebook, diciendo: “Hoy Dios lo llamó a su lado”.

“Quiero agradecer a toda mi familia y amigos de Facebook, nuevos y antiguos, por orar por Samuel Monroe, Jr., mi hijo. Pero hoy Dios lo llamó a su presencia.”, añadió.

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Su esposa, Shawna Stewart, declaró a TMZ que, además de padecer meningitis, le diagnosticaron neumonía por SARM, una infección pulmonar grave y de rápida progresión.

A Monroe Jr. le sobreviven su esposa y sus tres hijos.

Nacido en Los Ángeles el 28 de noviembre de 1973, Samuel Monroe Jr. saltó a la fama en 1993 con su papel en “Menace II Society” (“Infierno en Los Ángeles”) junto a Jada Pinkett Smith y a Samuel L. Jackson.

Otros créditos de Monroe Jr. en cine y televisión: “Out All Night” (1992), “Tales from the Hood” (1995), “Murder One” (1995), “Set It Off” (1996), “Smart Guy” (1997), “The Players Club” (1998), “The Steve Harvey Show” (1998), “Lyon’s Den” (2003), “Southland” (2012), “Mann & Wife” (2015), “Black Jesus” (2019), “She Ball” (2020) y Blood Sacrifice (2023).