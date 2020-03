View this post on Instagram

¡Nació mi niño, mi niño, nuestro niño... Quien lo creyeraaaa! 🙏🏿 A las 2:47 pm llegó el niño de nuestros ojos, Nicanor Lacén Toro. Ana Teresa está súper bien, yo todavía pasmao. ¡Gracias a [email protected] por sus buenos deseos y hermosas palabras de apoyo! . . . Our baby boy is here! 🙌🏿 At 2:47 pm our baby Nicanor Lacén Toro made his entrance to this wonderful and crazy world. Mom is fine and I’m speechless. Profound thanks for all the love and kind words. #nicanor #babyboy #nacimiento #aries #alegriabombaeh #grateful #contento #pasmao #firsttimeparents #primerizo