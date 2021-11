El exponente de música urbana Wisin dio a conocer esta noche a través de las redes sociales que se conviertió nuevamente en papá.

Wisin y su esposa Yomaira habían anunciado el pasado Día de los Padres que estaban esperando su cuarto hijo.

Hace cinco años, la pareja pasó por la dolorosa pérdida de una niña, Victoria, quien padecía un trastorno genético conocido como Trisomía 13 y falleció a los 30 días de haber nacido.

“Les confieso que en el 2016 entendí que no es a mi manera si no a la de Dios. Que no es como yo diga, que es lo que diga EL CABALLERO DE LA CRUZ. Después de dudar , creer, llorar , reír, ayer a las 3.21 PM Dios nuevamente marca mi vida sin merecer absolutamente nada , gracias por tu misericordia, nunca pedí belleza , nunca pedí que fuera niña o niño solo pedía por salud y por misericordia todos los días @godneverfailsco eres una guerrera, gracias por enseñarme no con palabras si no con hechos , un privilegio tenerte , Dtb mucho”, escribió esta noche el cantante urbano, texto que compartió con una foto de sus dos hijos Yelena y Dylan, sosteniendo al recién nacido, que lleva por nombre Daniel.

Mensajes de felicitaciones de personalidades de la farándula no se hicieron esperar. “Dios los bendiga. Felicidades W”, escribió Rauw Alejandro, mientras que Alexandra Fuentes deseó “Muchas bendiciones a la hermosa familia!”.