Londres. Naomi Campbell dijo que se ha convertido en la madre de una niña.

La supermodelo de 50 años compartió la noticia en su cuenta de Instagram, donde colocó una foto de su mano sosteniendo los pies de la bebita.

“Una hermosa pequeña bendición me ha escogido para ser su madre, muy honrada de tener esta alma amable en mi vida, no hay palabras para describir el eterno vínculo que ya tengo con mi ángel. No hay un amor más grande”, escribió junto a la imagen.

Portavoces de Campbell declinaron proveer más información.

Las felicitaciones de otras figuras de la industria de la moda no se hicieron esperar.

El diseñador Marc Jacobs escribió: “­¡Oh Dios mío!” ¿Hoy es el día? Cuán absolutamente increíble. ¡Qué afortunada es y que afortunada eres tú! Qué madre maravillosa serás. Bendiciones a todos”.

Mientras que Edward Enninful, editor jefe de la versión británica de la revista de modas Vogue, compartió: “Verlas a las dos juntas me hace el año. Ustedes se traerán mutuamente mucha felicidad”.

En 2017, Campbell habló de su deseo de ser madre y dijo que “de la forma en que es la ciencia creo que puedo conseguirlo cuando quiera”.