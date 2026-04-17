Natalie Portman espera su tercer bebé
La actriz revela su embarazo y asegura sentirse “muy agradecida” ante la espera de su retoño.
PUBLICIDAD
La actriz Natalie Portman reveló hoy, viernes, que espera su tercer bebé con el productor musical Tanguy Destable.
La estrella dio a conocer su embarazo en una entrevista exclusiva con la revista de moda Harper’s Bazaar, asegurando que ella y su pareja de más de un año “están muy emocionados”.
“Simplemente estoy muy agradecida. Sé que es un gran privilegio y un milagro”, destacó la artista de 44 años, asegurando que, al ser hija de un especialista en fertilidad, tiene consciencia sobre los retos y angustia que puede ser el proceso de gestación a su edad.
“Hay tantas personas a las que quiero que la han pasado muy mal con esto, que quiero ser respetuosa al respecto. Es algo tan bonito y alegre, pero tampoco es nada fácil”, compartió.
Relacionadas
Portman afirmó sentirse afortunada por su próximo encuentro con la maternidad, dado que se encuentra más segura de recibir a su próximo crío luego de criar a sus hijos Aleph (14) y Amalia (9), productos de su pasado matrimonio de 11 años con el coreógrafo Benjamin Millepied.
“Hay una tranquilidad y un conocimiento de mí misma: con quién quiero pasar el tiempo, qué tipo de energía quiero a mi alrededor, que hacen que la experiencia sea tan bonita cada día. Y sabiendo que probablemente sea la última vez, disfruto de cada momento”, reveló la también productora, asegurando que tiene “más energía que nunca”, que se encuentra practicando natación y Gyrotonics para mantenerse fuerte, y compartiendo más tiempo con sus chicos.