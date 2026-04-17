La actriz Natalie Portman reveló hoy, viernes, que espera su tercer bebé con el productor musical Tanguy Destable.

La estrella dio a conocer su embarazo en una entrevista exclusiva con la revista de moda Harper’s Bazaar, asegurando que ella y su pareja de más de un año “están muy emocionados”.

“Simplemente estoy muy agradecida. Sé que es un gran privilegio y un milagro”, destacó la artista de 44 años, asegurando que, al ser hija de un especialista en fertilidad, tiene consciencia sobre los retos y angustia que puede ser el proceso de gestación a su edad.

“Hay tantas personas a las que quiero que la han pasado muy mal con esto, que quiero ser respetuosa al respecto. Es algo tan bonito y alegre, pero tampoco es nada fácil”, compartió.

Relacionadas Aubrey Plaza espera su primer hijo a los 41 años

Portman afirmó sentirse afortunada por su próximo encuentro con la maternidad, dado que se encuentra más segura de recibir a su próximo crío luego de criar a sus hijos Aleph (14) y Amalia (9), productos de su pasado matrimonio de 11 años con el coreógrafo Benjamin Millepied.

“Hay una tranquilidad y un conocimiento de mí misma: con quién quiero pasar el tiempo, qué tipo de energía quiero a mi alrededor, que hacen que la experiencia sea tan bonita cada día. Y sabiendo que probablemente sea la última vez, disfruto de cada momento”, reveló la también productora, asegurando que tiene “más energía que nunca”, que se encuentra practicando natación y Gyrotonics para mantenerse fuerte, y compartiendo más tiempo con sus chicos.