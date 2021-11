La intérprete internacional Natti Natasha anunció su incursión en la industria del vino con la marca Tasha, un nuevo vino rosado espumante de Francia. El ícono de origen dominicano anunció el proyecto a través de Instagram hoy el viernes.

“Siempre me han enamorado los champanes y los espumantes en general, especialmente los roses. Sin embargo, siempre sentí que ninguno de los productos existentes que probé representaba realmente quién era yo. Así que en un momento, en lugar de elegir una marca que no me correspondía, pensé que debería comenzar la mía propia”.

Así nació el proyecto. Después de buscar productores de todo el mundo, se decantó por la icónica región de Burdeos, en Francia. Según la artista, en última instancia, se trataba de una cuestión de sentimientos con una joven emprendedora francesa que conoció hace años. Las dos mujeres hicieron clic y el enólogo aceptó elaborar Tasha, un rosa brillante y vibrante.

Una mezcla clásica de Cabernet Franc y Merlot, Tasha se añeja durante 12 meses utilizando el mismo método tradicional que le da un sabor único al champán.

“Mi objetivo era traer un líquido súper premium de una región de renombre mundial en un empaque lujoso, sin parecer demasiado pretencioso o ser tan caro como otros champanes”.

En un principio, el vino solo estará disponible en Puerto Rico y República Dominicana a partir de diciembre de este año. Cantidades limitadas estarán disponibles a través de pedidos en línea en 2022. Se venderá al por menor a un precio que puede variar entre $30 y $35.

“Este es un proyecto muy personal. Lo estoy haciendo por mí, mi familia, mis amigos y mi gente en República Dominicana y Puerto Rico en primer lugar. Tasha soy yo en todos los sentidos, tiene una personalidad burbujeante, lo que la convierte en la compañera ideal de celebración, y es un rosa, con esa generosidad y dulzura que la hacen simplemente adictiva”.

Entre su recién nacida, su nuevo disco y este nuevo proyecto, 2021 ha sido un año de muchos logros para la artista. Con este lanzamiento, Natti Natasha se convierte en la primera artista femenina y la primera latina en poseer una marca de un vino espumoso.

“También quería mostrarles a todas mis latinas que nada es imposible para quienes se atreven. Este es nuestro momento: ningún sueño es demasiado grande”.