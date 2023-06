Llamadas y correos electrónicos. Por alguna de estas tres vías, la cantante urbana Natti Natasha mantiene comunicación frecuente con su prometido y padre de su hija, el productor Raphy Pina, quien cumple una sentencia de 41 meses por posesión ilegal de armas.

La artista dijo a la revista digital People en español que interpreta los emails como las viejas cartas de amor para inyectarle cierta chispa a la experiencia.

“Dentro de lo limitado, la comunicación es libre, nos hemos acostumbrado a la rutina de los emails. Lo visualizo más como las cartas de los tiempos de antes para que sea más romántico, y es un lado que no habíamos experimentado el uno del otro”, manifestó, quien además disfruta de ponerle a la vija de ambos, Vida, al teléfono, para que se escuchen mutuamente. “Es ese reto de un día para otro no ver a esa persona que estaba contigo todo el tiempo. Ha sido un reto no verlo, no sentirlo todos los días, pero hemos buscado una manera de dejarnos sentir. La distancia nos ha vuelto más cercanos”.

PUBLICIDAD

La intérprete compartió que Pina le envió globos y una carta ilustrada con una mariposa, pues ella visualiza a su hija como tal. “Siempre decimos cuando hablamos que al revés que quizás otras personas, la distancia ha hecho el vínculo más fuerte”.

Sobre cómo ha sido la separación física, Natti Natsha indicó a People en español indicó que, aún en lo difícil, le ha ayudado a probar su propia fortaleza.

“Fue un reto, pero me ha hecho crecer, aprender de mí misma. Nunca lo había hecho sola, pero ahora me toca sola, me toca darme a mí misma ánimo. Antes de un show íbamos el y yo, y él era quien me acompañaba y me decía: ‘You can do this’. Quizás ahora me lo tengo que imaginar: ‘Él, en este momento, me diría esto, y yo sé que ambos queremos este resultado, así que déjame hacerlo’. Ahora lo que me motiva es que Vida me vea. Cuando tengo una presentación, sé que ella la va a ver y va a estar emocionada. También lo hago para que [Raphy] la vea. Quiero que él esté feliz. Todo eso me ha hecho llevar la delantera por mí misma. Son experiencias que me han hecho aprender de mí misma, de mi entorno, de todo lo que yo puedo dar en los momentos más difíciles. Me ha hecho probarme a mí misma que sí puedo y eso me ha dado hambre de seguir”.

La pareja se comprometió en febrero del 2021.