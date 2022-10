El animador de televisón y locutor Nelson del Valle se despidió hoy, miércoles, de la “familia” de Día a día, tras reconocer que estará encaminándose a nuevas experiencias laborales.

En un mensaje conmovedor que publicó en sus redes oficiales, acompañado de imágenes tras bastidores, el también actor se mostró agradecido con el equipo de la producción con el que estuvo laborando y su audiencia por los pasados 10 años. Además, le dio las gracias a los presentadores Raymond Arrieta y Dágmar, a quienes catalogó como “mis maestros y queridos compañeros de trabajo”.

“Siempre estaré agradecido por esta escuela tan maravillosa. Fue un honor trabajar con dos grandes pilares de la televisión en Puerto Rico”, expresó, al tiempo que “cariño, admiración y el respeto de siempre” a sus colegas Gil López, Carlitos Ramírez, la chef Noelian, Luis Enrique Falú y Sylvia Hernández.

“De todos, guardo grandes recuerdos, ya que las experiencias diarias nos convirtieron en grandes amigos. ¡Gracias por eso!”, agregó.

Por otro lado, Del Valle, quien se destacó por su sección de farándula en el programa de Telemundo, todavía no ha dado a conocer dónde estará trabajando próximamente.

“Al maravilloso público de Día a Día y de Telemundo PR, me quedaría sin palabras para agradecerles ese inmenso cariño y el respaldo que me dieron en estos últimos 10 años. ¡Me siento tan afortunado y bendecido! Cada mensaje en las redes, cada abrazo en la calle, es de GRAN VALOR para mí. Por eso, quería superarme más cada día para poder regresarles, a través de la pantalla, todo ese amor que me entregan diariamente. ¡Gracias por tanto, mi gente! The show must go on. :) Nos veremos muy pronto. ¡Los quiero!”, concluyó.