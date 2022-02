El comediante Nick Cannon confirmó esta mañana en su programa de televisión que se convertirá en papá por octava ocasión.

Cannon y su pareja, la modelo Bre Tiesi, celebraron este pasado fin de semana en California una fiesta con allegados en el que revelaron el sexo del bebé, que será un niño.

La sorpresiva noticia se da a tan solo un mes del fallecimiento de su séptimo hijo, producto de su relación con la también modelo Alyssa Scott. El pequeño Zen, de tan solo cinco meses, murió después de luchar contra un cáncer en el cerebro.

Scott, quien había abandonado las redes sociales tras el triste fallecimiento de su hijo, reaccionó hoy después de que Nick Cannon anunciara el embarazo de Bre Tiesi.

“Quiero agradecer a todas las personas que me enviaron mensajes o pensaron en mí durante el último curso de estos últimos meses. Siempre digo que Zen expandió mi corazón de formas que nunca creí posibles. Él llenó ese espacio con compasión, sabiendo que yo lo necesitaría más. Es doloroso que mi hijo sea parte de conversaciones que no están alineadas con su luz y legado. No es algo que elegí para él o para mí”, manifestó.

“Es importante para mí hacerles saber a todos... estoy centrada, estoy en paz”, continuó. “Miro la situación de todos con ojos amorosos. No juzgaré. Decidiré conscientemente en qué participaré. Estoy rodeada de amor. Dios, mi mamá, mi papá, mi hermana, mi hermano y mi hija continúan llevándome”.

En el último año y medio, Cannon se ha convertido en papá unas cuatro veces. Además de Zen, nacieron Powerful Queen, en diciembre de 2020, y los gemelos Zillion y Zion, en junio pasado. También está Golden, de 4 años, y los gemelos de su matrimonio con la cantante Mariah Carey, Monroe y Morocco, de 10 años.