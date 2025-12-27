Nick Reiner tenía un “aura de oscuridad”, según un amigo cercano al joven acusado del asesinato de sus padres, el cineasta Rob Reiner y la fotógrafa Michele Singer Reiner.

Nick había sido diagnosticado con esquizofrenia y estaba en tratamiento cuando ocurrió la tragedia en un acaudalado barrio de Los Ángeles.

Reiner, de 32 años, estaba recibiendo tratamiento para la esquizofrenia en el momento del asesinato de sus padres. El hijo del cineasta fue diagnosticado con la enfermedad mental hace años y estaba siendo tratado con medicación, detallaron las fuentes a la unidad investigativa de NBC4, la filial en Los Ángeles de NBC.

PUBLICIDAD

Por años, el joven luchó contra una adicción a las drogas y el alcohol, lo que le inspiró una película que coescribió y dirigió su padre. Se sabe que la medicación que Nick Reiner tomaba fue ajustada antes de los asesinatos, pero no se dio una fecha precisa sobre el cambio y detalles de la prescripción.

Reiner hizo su primera aparición en la corte en Los Ángeles hace unos días por dos cargos de asesinato en primer grado por el homicidio de sus padres, no presentó una declaración de culpabilidad mientras apareció detrás de un cristal en un área de custodia en la gran sala del tribunal de Los Ángeles donde se procesan a los acusados recién imputados.

Estaba encadenado y vestía un chaleco azul acolchado de prevención de suicidios utilizado en la cárcel. Su lectura de cargos fue pospuesta hasta el 7 de enero a petición de su abogado. Solo habló para decir “sí, su señoría” al aceptar la fecha. Está detenido sin derecho a fianza.

¿Cómo era Nick Reiner?

Un antiguos compañero de trabajo de Nick, lo describió como “cautivador” y “tonto” durante su juventud, un contraste con su estado mental antes del asesinato de sus padres, también dijo que era carismático y que era poseedor de un humor oscuro que solía sacar a flote en ciertos momentos, aunque en sí, era introvertido.

“Su oscuridad residía en su humor. Tiene un sentido del humor negro. Era un chico gracioso. Era carismático, pero oscuro e introvertido. Era un veinteañero un poco bobo”, explicó el testimonio dado a conocer por el sitio de noticias Page Six.

PUBLICIDAD

Esta fuente proporcionó capturas de pantalla del perfil privado de Instagram de Nick Reiner, una de ellas, la más reciente, del 28 de noviembre de 2017, mostraba a Nick, de 32 años, siendo estrangulado en broma por un hombre no identificado, con el texto “Estrangulamiento cubano”. La ubicación estaba etiquetada como La Habana, Cuba.

La fuente le dijo a Page Six que Nick solía decir “cosas j*didas, cosas oscuras” con un “matiz” de humor, y que sabía perfectamente que era “la oveja negra de su familia”, sin que esto, aparentemente, le preocupara.

“Era la oveja negra. Se sentía fatal. Lo sabía. Era consciente de cómo estaba su familia y de cómo los representaba en un contexto negativo. Pero nada de eso le resultaba ofensivo ni aterrador”, comentó.

La fuente también recordó a Rob como un padre amoroso y atento que hizo todo lo posible para ayudar a Nick a salir adelante durante muchos años; sin embargo, admitió que Nick tenía un “aura de oscuridad” aunada a sus problemas de adicción y salud mental.

“Nick tenía un aura de oscuridad a su alrededor con sus problemas de adicción. Cuando se tiene adicción y problemas de salud mental, hay espacio para los asesinatos emocionales”, dijo.

En el especial de la cadena CBS “Rob Reiner: Escenas de una vida”, emitido hace unos días, el actor Michael Douglas aseguró que había hablado mucho con Rob Reiner sobre las dificultades y problemas que padecían sus hijos antes de que el director falleciera.

Douglas comentó que lidiar con la adicción de su propio hijo, Cameron Douglas, le ayudó a conectar con Reiner y con los problemas de su hijo, Nick.

PUBLICIDAD

“También tuve un hijo que tuvo problemas con las drogas. Me alegra decir que los ha superado y que vive una vida próspera”, declaró Douglas.

El médico forense del condado de Los Ángeles enumeró la causa principal de muerte de Rob y Michele Reiner como “múltiples heridas por objeto cortante” al publicar los hallazgos iniciales de sus investigadores. La oficina dijo que se necesita más investigación antes de que se revelen más detalles.

La causa de muerte fue consistente con la descripción de la Policía de que la pareja tenía heridas de arma blanca.