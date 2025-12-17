El hijo de Rob Reiner, Nick Reiner, comparecerá por primera vez ante un tribunal el miércoles, acusado de dos cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus padres.

Nick Reiner, de 32 años, fue acusado el martes de haber matado al actor y director Rob Reiner, de 78 años, y a su esposa, Michele Singer Reiner, anunció el fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, en una conferencia de prensa junto con el jefe de la Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell.

“Su pérdida es más que trágica y nos comprometemos a llevar a su asesino ante la justicia”, dijo Hochman.

Además de los dos cargos de asesinato en primer grado, los fiscales añadieron circunstancias especiales por asesinatos múltiples y una alegación especial de que el acusado utilizó un arma peligrosa, un cuchillo. Estas adiciones podrían significar una condena mayor.

Hochman señaló que su oficina aún no ha decidido si solicitará la pena de muerte en el caso.

“Este caso es desgarrador y profundamente personal, no solo para la familia Reiner y sus seres queridos, sino para toda nuestra ciudad”, dijo McDonnell.

El anuncio se produjo dos días después de que la pareja fuera hallada muerta por aparentes heridas de arma blanca en su casa del exclusivo vecindario de Brentwood, en el lado oeste de Los Ángeles.

Nick Reiner no opuso resistencia cuando fue arrestado horas más tarde en la zona de Exposition Park, cerca de la Universidad del Sur de California, a unos 14 millas (22.5 kilómetros) de la escena del crimen, según informó la policía.

Rob Reiner fue la estrella ganadora de un Emmy de la comedia “All in the Family” y posteriormente dirigió películas como “When Harry Met Sally…” y “The Princess Bride”. Fue un activista liberal muy franco durante décadas. Michele Singer Reiner era fotógrafa, productora de cine y defensora de los derechos LGBTQ+. Llevaban 36 años casados.

Varias de las personas más cercanas a ellos, incluidos los actores Billy Crystal, Albert Brooks, Martin Short y Larry David, emitieron un comunicado el martes por la noche lamentando y celebrando a la pareja.

“Eran una fuerza especial juntos: dinámicos, desinteresados e inspiradores”, decía el comunicado. “Fuimos sus amigos y los extrañaremos para siempre”.

Nick Reiner tenía previsto realizar una comparecencia inicial ante el tribunal más temprano el martes, pero su abogado, Alan Jackson, dijo que no fue trasladado de la cárcel al juzgado por razones médicas y que la comparecencia fue pospuesta.

En la audiencia del miércoles, Reiner podría declararse culpable o no culpable, un juez podría programar una lectura formal de cargos para más adelante, o el mismo problema que impidió su comparecencia el martes podría causar un nuevo aplazamiento. Permanece detenido sin derecho a fianza.

Jackson es un abogado defensor de alto perfil y exfiscal del condado de Los Ángeles que representó a Harvey Weinstein en su juicio en Los Ángeles y a Karen Read en sus juicios, ampliamente seguidos, en Massachusetts. Fue una figura central en el documental de HBO sobre el caso Read.

En la otra parte estará el fiscal adjunto del distrito, Habib Balian, cuyos casos recientes incluyeron el intento de los hermanos Menéndez de obtener una nueva sentencia y el juicio de Robert Durst.

Las autoridades no han dicho nada sobre un posible motivo de los asesinatos y ofrecieron pocos detalles cuando se les preguntó en la conferencia de prensa.