La rapera Nicki Minaj hizo el domingo una aparición sorpresa en un encuentro de conservadores en Arizona que rendía homenaje al fallecido activista Charlie Kirk, y aprovechó su tiempo en el escenario para elogiar al presidente Donald Trump y al vicepresidente JD Vance, calificándolos como “modelos a seguir” para los jóvenes.

La estrella del rap fue entrevistada en la convención AmericaFest de Turning Point USA por Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, sobre su reciente apoyo a Trump —alguien a quien había criticado en el pasado— y sobre sus acciones denunciando la violencia contra los cristianos en Nigeria.

La reciente alineación de la rapera nominada al Grammy con el movimiento Make America Great Again ha llamado la atención debido a sus críticas pasadas hacia Trump, aun cuando su propia ideología política había sido difícil de precisar. Sin embargo, su aparición el domingo en el evento principal de la poderosa organización juvenil conservadora podría reforzar su estatus como seguidora de MAGA.

Minaj se burló del gobernador de California, Gavin Newsom, refiriéndose a él como “New-scum”, un apodo que Trump le dio. Newsom, demócrata, tiene perspectivas para 2028. Minaj expresó admiración por el presidente republicano y Vance, quien recibió el respaldo de Erika Kirk a pesar de que aún no ha declarado si se postulará para presidente. Kirk asumió como líder de Turning Point.

“Esta administración está llena de personas con corazón y alma, y me siento orgullosa de ellos. Nuestro vicepresidente, él me hace… bueno, los amo a ambos”, dijo Minaj. “Los dos tienen una habilidad increíble para ser alguien con quien te puedas identificar.”

La aparición de Minaj incluyó un momento incómodo cuando, al intentar elogiar las habilidades políticas de Vance, lo describió como un “asesino”.

Se detuvo, aparentemente arrepintiéndose de su elección de palabras, y después de que Kirk pareciera secarse una lágrima de uno de sus ojos, la artista se llevó la mano a la boca mientras el público murmuraba.

“Si internet quiere recortarlo, ¿a quién le importa? Amo a esta mujer”, dijo Erika Kirk, quien enviudó cuando Charlie Kirk fue asesinado en septiembre.

El mes pasado, la rapera compartió un mensaje publicado por Trump en su red Truth Social sobre posibles acciones para sancionar a Nigeria, diciendo que el gobierno no está logrando controlar la persecución de cristianos en el país africano. Expertos y residentes señalan que la violencia que durante mucho tiempo ha afectado a Nigeria no se explica de manera sencilla.

“Leer esto me dio un profundo sentimiento de gratitud. Vivimos en un país donde podemos adorar libremente a Dios”, compartió Minaj en X. Posteriormente, fue invitada a hablar en un panel en la misión de EE. UU. ante las Naciones Unidas junto al embajador Mike Waltz y líderes religiosos.

Minaj dijo que estaba cansada de ser “intimidada” y que expresar opiniones diferentes se vuelve polémico porque “la gente ya no usa la cabeza”. Kirk agradeció a Minaj por ser “valiente”, a pesar de la reacción negativa que está recibiendo de la industria del entretenimiento por expresar apoyo a Trump.

“No me di cuenta”, dijo Minaj. “Ni siquiera pensamos en ellos.” Kirk respondió: “No tenemos tiempo. Estamos demasiado ocupados construyendo, ¿verdad?”

“Somos los chicos cool”, dijo Minaj.

La rapera nacida en Trinidad es conocida por sus éxitos “Super Freaky Girl”, “Anaconda” y “Starships”. Ha sido nominada a 12 premios Grammy a lo largo de su carrera.

En 2018, Minaj fue una de varias celebridades que condenaron la política de tolerancia cero de Trump sobre inmigración, que separó a más de 5,000 niños de sus familias en la frontera con México. En ese momento, compartió su propia historia al llegar al país a los 5 años, describiéndose como una “inmigrante ilegal”.

“Esto me da mucho miedo. Por favor, detengan esto. ¿Pueden imaginar el terror y pánico que sienten estos niños ahora?” publicó entonces en Instagram.

El domingo, en el escenario con Erika Kirk, Minaj dijo: “Está bien cambiar de opinión".