La organización conservadora pro Trump, Turning Point USA, anunció en sus redes sociales la celebración de su propio “espectáculo de medio tiempo”, durante la emisión del Super Bowl, que se celebrará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium en Santa Clarita, California, evento cuyo espectáculo de medio tiempo será amenizado por el astro boricua de la música urbana “Bad Bunny”.

La organización, fundada por el activista pro Trump Charlie Kirk, asesinado el pasado 10 de septiembre durante una comparecencia pública en la universidad Utah Valley, también lanzó el portal digital americanhalftimeshow.com, en el que anuncian el evento denominado “The All American Halftime Show”, en el que dicen, se celebrará la fe, familia y libertad, en el que incluyen una forma para que los visitantes se registren y sugieran que tipo de música prefieren durante su espectáculo.

Las opciones para elegir incluyen “anything in English”, “Americana”, “classic rock”, “country”, “hip hop”, “pop” o “worship” (música de adoración). El portal no ofrece mayor información sobre la transmisión del evento, ni los artistas que amenizarían el mismo.

El anuncio de la presentación de “Bad Bunny” en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl ha generado controversia entre el movimiento MAGA y sectores pro trumpistas, por tratarse del primer artista latino que encabezaría ese espectáculo en solitario y debido a que su música es en español.

Además, tras finalizar su residencia de 31 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico, que tuvo un impacto en la actividad económica local que se calcula, podría alcanzar los $700 millones, Benito Antonio Martínez Ocasio reveló que excluyó a los Estados Unidos de su próxima gira mundial por temor a que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utilizara esos eventos para realizar redadas.

En las pasadas elecciones, el boricua también anunció abiertamente su endoso a la entonces candidata a la presidencia por el Partido Demócrata, Kamala Harris.

El cantante volvió a generar controversia el sábado pasado, cuando fue el anfitrión del inicio de temporada de “Saturday Night Live”, en el que le advirtió a los estadounidenses que tienen cuatro meses para aprender español, de cara a su presentación.