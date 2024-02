Luego de las fotos de Peso Pluma en Las Vegas con otra mujer, Nicki Nicole reaccionó confirmando la eminente ruptura amorosa a través de sus historias de Instagram.

Captan a Peso Pluma agarrado de manos con una mujer misteriosa en Las Vegas



Al mismo tiempo, Nicki Nicole borró todas las fotos con el en su Instagram pic.twitter.com/GCtBpfDhRr — carloxx iván (@itscarlosivan) February 13, 2024

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, fueron las primeras palabras de la artista argentina en un texto.

En ese sentido, la cantante confesó que descubrió el supuesto engaño por redes sociales, igual que sus fanáticos, a quienes agradeció por su amor.

Nicki Nicole confirma su ruptura con Peso Pluma: "Cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo". ( Instagram )

“Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, finalizó.