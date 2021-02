El cantante urbano Nicky Jam confirmó que la relación con la modelo Cydney Moreau, con quien se había comprometido en febrero del año pasado, llegó a su final.

“Nos separamos hace un mes. Simplemente, no funcionó”, señaló pensativo a Primera Hora por videollamada desde Miami, Florida.

“Terminamos de buena manera. Quedamos como panas, quedamos bien, y está todo chévere. Hay muchas cosas, diferencia de cultura, diferencia de lenguaje, son muchos factores y no es fácil estar con un artista y mucho más al nivel en que estoy yo, que prácticamente no tengo tiempo ni para sentarme con la familia”, confesó el artista, quien dentro de su agenda de trabajo, promueve el sencillo Fan de tus fotos, que cuenta con la colaboración de Romeo Santos.

“Pero quedamos en buenos términos. Somos panas. Ella está bien y yo estoy bien. No hablo más del asunto por respeto a ella porque ya que ella no está aquí no es bueno hablar de alguien que no está para defenderse, pero la quiero muchísimo, ella me quiere mucho a mí. Estamos bien. Cada uno seguimos nuestras vidas. La vida sigue, así que estamos activos”, añadió sobre el rompimiento con quien también se ha destacado como atleta.

De paso, Nicky Jam reveló que por el momento prefiere enfocarse en sus metras profesionales y en la relación con su familia, y que el interés por volver a intentar una relación de pareja pasa a un segundo plano.

“Por ahora no está en mis planes una relación. Tengo cuatro hijos que para mí son una prioridad, una carrera muy fuerte, y vengo de relación en relación, en relación, y ya eso es una señal de que ‘Nicky, engancha los guantes un ratito en el amor y enfócate mejor en tu vida personal, en tu tranquilidad, y después cuando ya la cosa esté un poco más suave, me voy por ese lado… porque es que yo soy muy enamorado. Yo me enamoro mucho. Me encanta enamorarme y uno se deja llevar por los impulsos de uno y se mete en sitios donde no tiene que meterse”, analizó. “Entonces voy a aguantar esos impulsos y voy a dejar de enamorarme tanto y seguir enamorándome de mis hijos y de mi carrera que ahora mismo es lo más importante, y por encima de todo, Dios”.