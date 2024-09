A pesar de su reciente boda con su novia Juana Varón, el artista Nicky Jam no se encuentra en un buen momento de su vida personal. Y es que el intérprete de “Travesuras” reveló que está atravesando problemas con el alcohol.

Fue durante el podcast de salud mental número uno, “On Purpose Podcast”, del escritor británico Jay Shetty, que el cantante urbano se sinceró sobre la ansiedad que le provoca dejar de tomar y que logra controlar fumando marihuana.

“He estado pasando por problemas de alcoholismo en el último año, por alguna razón el pasado regresa y la gente lo ha visto”, dijo Nicky, refiriéndose al calvario que vivió hace más de 15 años debido al consumo de estupefacientes.

El reguetonero aclaró que anunció un falso retiro de la música por lo afectado que ha estado por la situación.

“Y me afecta de una manera que dije me voy a retirar y es una mentira, no me voy a retirar y nunca me retiraré. Incluso publiqué un video, lo edité y dije que me estaba retirando, eso fue el alcohol”, explicó.

“He estado luchando con esto desde hace un par de años. Tengo mis días donde me pongo loco; 5 o 6 días. Para ser sincero, hoy fumé marihuana, porque estoy luchando con la ansiedad de no estar tomando”, señaló.

Esta no es la primera vez que el productor y compositor boricua habla sobre sus adicciones. En el año 2018, estrenó su serio biográfica “Nicky Jam: el ganador”, donde mostró su camino al éxito internacional y cómo pudo dejar las drogas.

El mes pasado, Nicky Jam también confesó que es un adicto a las mujeres y siempre necesita tener una a su lado.

“Es lo más bello que hizo papá Dios... hasta para grabar música en el estudio, siempre es lo mejor del mundo, me encantan las mujeres y no hay pareja mía que no lo sepa”, comentó.